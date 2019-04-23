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普金首度俄國會談 盼舒緩國際制裁

2019-04-23 16:10台灣醒報 記者施養正╱台北報導

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁預計24日將在海參崴進行首次會談。（photo ...
北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁預計24日將在海參崴進行首次會談。（photo on flickr）
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普丁、金正恩首度會面預計於24日在俄國海參崴登場！據外媒報導，北韓領導人金正恩試圖在國際制裁上尋求突破，加上在核武方面主張與美國分歧，他希望與俄國商討朝鮮無核化及經濟合作等多方領域，以及在朝鮮議題上掌握主導權，俄國則希望增加在朝鮮半島的政治影響力。

北韓力求緩解制裁

據中國《新華社》指出，金正恩應俄羅斯總統普丁邀請，將於本周作客俄羅斯，預計展開7天行程。當地人士指出，雙方會面可能針對「透過政治手段解決朝鮮核武問題」及「雙邊經濟合作」等議題進行商討。報導分析，屆時俄羅斯可能表態願意透過聯合國，積極爭取減緩對北韓的制裁。

對此，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生表示，金正恩在2月的川金會上，未能改善朝美關係，達成打破國際社會對朝制裁的預期目標，因此他選擇對俄羅斯進行首次訪問，意在解決朝鮮經濟發展困境，並爭取俄方在國際上對朝鮮的支持。

但王俊生認為，朝俄兩國在實現高層互訪和加強文化、體育、藝術等領域的合作上較具現實基礎，若涉及經貿合作和基礎設施建設等方面的合作，恐僅限意向層面，實際施行困難較大。

北韓須展現誠信

英國《BBC》則指出，任教於首爾國民大學的俄羅斯北韓問題專家藍科夫表示，美國對於朝鮮的國際制裁沒有改變，因此北韓尚無法與各國交流。他表示，平壤當局正試圖尋找一個有助解決制裁，且具有強大外交手腕的盟友。

澳洲科廷大學教授馬拉維夫也認為，北韓主要是要向美國表示他們不是被孤立的國家，而平壤當局必須找到強大的政治靠山，才能擁有與美國、中國等世界強權斡旋的籌碼。馬拉維夫說，對於經濟援助，金正恩太常運用高風險的外交政策，而讓他自己和北韓得以生存，因此若想爭取俄國支持，他必須先證明自己的信用。

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北韓俄羅斯金正恩

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