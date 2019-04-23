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菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

伊、巴設安全部隊 共維邊境安全

2019-04-23 12:41台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

中東地區恐怖攻擊頻傳，區域國家決定聯合打擊。巴基斯坦總理伊蘭姆22日到訪伊朗，與該國總統魯哈尼簽署協議，互相保障邊境安全，伊朗也將對巴國出口更多石油。報導分析，在美國加強對伊朗制裁之際，伊朗也積極尋求與鄰國合作，突破美國與沙烏地阿拉伯等國封鎖。

共同打擊恐怖主義

根據《新華社》報導，由於伊朗與巴基斯坦兩國邊境屢次發生重大衝突，兩國邊境駐軍都聲稱是對面的武裝分子入侵騷擾。為了彼此邊境安全，並解決兩國在恐怖主義處理上的分歧，雙方決定簽訂協議，共同維護邊境穩定。

魯哈尼於雙方會面後受訪時強調，雙方領導人會談對伊巴雙邊關係具有重要意義。面對美國等外部壓力，伊朗和巴基斯坦仍會繼續保持密切關係，伊朗也願大幅增加對巴基斯坦的石油和天然氣出口。伊姆蘭也說，兩國都決心解決在處理恐怖主義態度上的分歧，雙方都不能容忍本國領土上存在恐怖主義活動。

突破美國制裁

不過《半島電視台》分析，這次會面除了邊境安全議題，也敲定了雙邊許多貨物貿易的協議，因此推測伊朗也在尋求出口石油，以突破美國經濟制裁。《半島》也報導，幾個月以前，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼也訪問巴基斯坦，並提供200億美金的投資案。巴基斯坦成為伊朗與沙烏地（親美反伊）的拉攏焦點。

美對伊更強硬

根據《衛報》報導，美國22日宣布解除8個國家購買伊朗石油的經濟豁免，日前也宣布伊朗國軍「革命衛隊」為恐怖份子，種種作為都顯示美國對伊政策日漸強硬，這也讓外界擔憂中東的緊張情勢會更加嚴峻。

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伊朗巴基斯坦恐怖主義

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