影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉

2019-04-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



菲律賓呂宋島22日下午5點11分，發生發生規模6以上地震，造成2棟建築倒塌，部分地區停電，至少11人罹難，24人下落不明。地震發生當時民眾拍到，一棟大廈頂樓的游泳池池水因劇烈搖晃而傾瀉而下，宛如一座瀑布。

根據美國地質調查所（USGS），呂宋島地震為芮氏規模6.1強震，震源深度20公里，屬於淺層地震，震央就位在首都馬尼拉東北方60公里處，到目前為止已發生52起餘震。

呂宋島部分地區因地震而停電，至少2棟建築物因此倒塌，當局隨即展開救援行動，擔憂仍有多人被掩埋在殘骸之下。呂宋島班巴加省（Pampanga）省長畢內達（Lilia Pineda）受訪指出，波拉克鎮（Porac）一棟倒塌的建物中發現3具屍體，在盧巴歐鎮（Lubao）有一對祖孫遭倒塌的建物壓死，另有20人獲救。畢內達表示，由於地震引發停電，隨著夜色來臨，傍晚展開的救援工作恐受到影響。

地震發生當時，首都馬尼拉辦公大樓劇烈搖晃，嚇得民眾紛紛逃到街上避難。有民眾就拍攝到建築物大幅度擺動的畫面。一棟大廈頂樓的游泳池水也因劇烈搖晃而溢出傾瀉而下，宛如一座瀑布。亞馬遜菲律賓營運中心，也有員工拍到，辦公室內吊燈劇烈搖晃的畫面。

一名小女孩地震發生前，正坐在購物中心的鋼琴前展現琴藝，一旁的父母拿著手機拍攝，恰巧記錄到地震發生，媽媽一把拉起小女孩就跑，周遭尖叫驚呼聲四起。