傳雷諾汽車又與日產談合併 日產可能改提股權均等

2019-04-23 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



法國雷諾汽車一改原先示好態度，本月中向日產（Nissan）要求展開經營統合（合併），一直積極捍衛經營獨立性的日產恐將拒絕，衝擊日法聯盟合作關係。

這是日產前董事長高恩被捕後，雷諾首度對雙方未來發展做出明確表態。

據NHK等日媒報導，相關人士透露，雷諾董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）本月中旬對日產社長西川廣人提出經營統合的要求。且為加強參與日產經營，雷諾也向日產要求讓雷諾出身者出任日產的新董事、或擔任日產營運長（COO）以上的職位。

報導稱日產尚未答覆雷諾，還在研議具體因應之道。西川22日晚間接受媒體訪問時表示，「現在還不是思考這件事的時候，現正專注於重整日產的業績。」雷諾也答覆NHK，對此事沒有評論。

雷諾最大股東法國政府過去曾提案雷諾與日產合併，但日產為保有經營的獨立性，強力抗拒。在高恩因涉嫌背信挪用日產公款被捕後，雷諾以修復雙邊關係為重，一度擱置與日產合併計畫，現態度突然轉變。

日本經濟新聞分析，雷諾的規模、技術都不及日產，企圖透過與日產合併強化經營基礎。雷諾主張合併能將日法聯盟的加乘效果最大化；日產則對遭雷諾併吞強烈警戒。日產可能拒絕其提案，並轉而要求更對等的股權關係。目前雷諾持有43.4%日產股權，但日產僅持有雷諾15%股權，且對雷諾經營沒有議決權。日產計畫在6月的股東大會繼續支持西川連任社長，雷諾可能反對要求換人。