諧星咖高票當選烏克蘭總統 一次看懂澤淪斯基

2019-04-22 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



「戲如人生！」這句話套在烏克蘭喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）身上是再適當也不過了。他在21日總統大選第二輪投票中獲得壓倒性勝利，目前得票率已衝到73.2%，凸顯選民對烏克蘭2014年爆發革命以來缺乏進展感到不滿。

出口民調顯示，烏克蘭截至22日上午已開出將近84%的選票，澤倫斯基的得票率高達73.2%，遙遙領先現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）的24.5%。

彭博資訊報導，澤倫斯基能高票當選，很大程度得歸功於他是「政治素人」，選民看厭政壇老臉孔，這種現象呼應了席捲全球的反體制潮流。

現年41歲的澤倫斯基在電視政治諷刺喜劇《人民公僕》（Servant of the People）中飾演歷史老師，他狂罵政治菁英的畫面被學生偷偷錄下，上傳至網路，結果一夕爆紅，最後選民將他送上總統寶座。

後來澤倫斯基乾脆「假戲真做」，透過播放《人民公僕》電視頻道1+1宣布角逐總統大位。《人民公僕》影集製作公司成立人民公僕黨，澤倫斯基於去年底代表人民公僕黨披掛上陣，結果短短近四個月時間就扳倒現任總統。

澤倫斯基操作選戰花招百出，不按牌理出牌，競選活動開跑就使波洛申科處於挨打局面。澤倫斯基不走傳統路徑舉辦造勢活動（不打「陸戰」），反而在社群網站發出古怪貼子（主打「空戰」），他擁有數百萬名粉絲。

烏克蘭國會議員列希欽科表示，選民希望看到新臉孔，盼望新人為政壇帶來新氣象；他並比較澤倫斯基與美國總統川普兩人，說他們都是電視明星，都是賣給選民一個夢。