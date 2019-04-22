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梅伊復活節致詞 矢言保障英國信仰自由

2019-04-22 17:32台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

梅伊認為，政府應該為所有民眾的信仰自由挺身而出。。 美聯社
梅伊認為，政府應該為所有民眾的信仰自由挺身而出。。 美聯社
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英國會為人民信仰自由奮戰！英國首相梅伊發表復活節感言指出，不管個人信仰為何，政府會為每個人的信仰權利挺身而出。她也指出，雖然英國民眾可以自由從事宗教活動，但世界各地卻有許多基督徒，因為自己信仰而付出生命代價。

據《基督教第一電台》報導，身為牧師之女的梅伊指出，雖然自己在復活節會在教堂獻上感恩，但對許多世界上基督徒來說，單純的信仰行動卻會帶來極大危險。她表示，「教會被攻擊、基督徒遭殺害，家庭成員被迫逃離家鄉。」

去年英國政府曾委託杜雷教區主教撰寫評估報告，釐清目前英國對於受迫害基督徒給予協助的情況。據基督教機構敞開的門指出，全球約有2.45億名基督徒正遭受迫害。

據《每日郵報》報導，梅伊的談話正好是斯里蘭卡在復活節週日發生攻擊後，一共造成超過200人死亡。她指出，「對這個國家與世界各地的數百萬名基督徒來說，復活節是一個特別時刻，也就是耶穌基督的復活帶出的訊息。」

工黨黨魁柯賓也在復活節感言中指出，耶穌在世界遭遇的苦難，正是當前難民遭遇的挑戰寫照。他表示，「可悲的是，這些遭遇在今天我們仍然很熟悉，因為全世界有6,800萬名難民，超越以往的人被迫逃離迫害、戰爭與貧窮。聖經上提醒說，在你們土地上居住的外國人你們必須像在地人一樣對待他們。」

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