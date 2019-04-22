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影／假戲成真！烏克蘭諧星 演總統當選真總統

2019-04-22 13:03聯合報 記者張君堯╱即時報導

烏克蘭總統大選第二輪的投票結果出爐，喜劇藝人出身的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以壓倒性的得票率擊敗現任總統波羅申科（Petro Poroshenko），波洛申科宣布敗選，但表示自己不會放棄政治。另一方面搭上現代潮流成為「政治素人」的澤連斯基跟自己在電視劇中飾演的角色一樣，成為烏克蘭的總統。

根據調查顯示，烏克蘭喜劇演員澤倫斯基在總統大選中獲得壓倒性勝利。差距相當大的結果被視為對波羅申科的打擊以及對烏克蘭完全獨立的否定。今年41歲的澤倫斯基拿到約73%選票，輕鬆擊敗得票率只有25%的現任總統波洛申科，將在6月7日宣誓就職。

「我永遠不會讓你失望。」澤倫斯基先生週日向支持者喊話：「我還不是正式的總統。」他補充道：「但作為烏克蘭公民，我可以對後蘇聯的所有國家說：看看我們！一切皆有可能！」

當然澤倫斯基與他的團隊不得不開始充實目前含糊不清的政策，他們將付出艱苦的努力，畢竟擁有大膽的想法是一回事，而實施它們卻是另一回事。

民意調查顯示，在位５年的波洛申科僅僅獲得了25％的選票，召開記者會宣布敗選的他表示：「選舉的結果讓我們感到不確定和不可預測。」他在選舉結果公佈後表示：他補充說：「我將卸任，但我要強調我不會放棄政治。」在一則推文中，波洛申科甚至表示：「一位缺乏經驗的烏克蘭新總統，國家可能很快就會回到被俄羅斯影響的軌道中。」

但俄羅斯外交部表示，烏克蘭選民表達了對政治變革的渴望。「新的領導層必須了解並實現其選民的希望。」外交部副部長卡拉辛（Grigory Karasin）表示：「這當然適用於國內和外交事務。」

與此同時，澤倫斯基在新聞發布會上表示他將「重啟」與分離主義者的和平談判：「我們將繼續進行會談，我們將重啟他們。」他說：「我認為我們將改變人事。無論如何，我們將繼續朝著明斯克會談的方向前進，並朝著達成停火的方向前進。」

由於沒有任何政治經驗，澤倫斯基的競選活動側重於他與其他候選人的區別，而不是任何具體的政策。儘管如此，他還是以超過30％的選票贏得了第一輪，幾乎是波羅申科15.95％得票率的的兩倍。分析人士認為，澤倫斯基的非正式風格引起了理烏克蘭選民的共鳴，他們對波羅申科感到失望。澤倫斯基避開了傳統的競選策略，以承諾消除腐敗、放鬆寡頭對烏克蘭的控制，從而引導他的屏幕角色。專家說，澤倫斯基的支持者都被他的魅力和反腐敗所吸引。

烏克蘭總統大選第二輪的投票結果出爐，喜劇藝人出身的澤倫斯基（Volodymyr ...
烏克蘭總統大選第二輪的投票結果出爐，喜劇藝人出身的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以壓倒性的得票率擊敗現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），波洛申科宣布敗選，但表示自己不會放棄政治。另一方面搭上現代潮流成為「政治素人」的澤連斯基跟自己在電視劇中飾演的角色一樣，成為烏克蘭的總統。路透
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烏克蘭得票率
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