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台鐵下午輾斃行人 西線不通

懸掛旭日旗 日艦艇訪中

2019-04-22 14:10聯合晚報 東京記者蔡佩芳／22日電

日本海上自衛隊護衛艦涼月號昨天抵達中國大陸青島，將參加4月23日紀念中國大陸成立海軍70周年的國際閱艦式，這是自2011年12月以來，日本艦艇再次訪中。去年10月中日峰會，雙方商定艦艇互訪，有鑑於大陸艦艇在東海和南海活動頻繁，日本這次目的在促進防衛交流，構建信賴關係。

共同社等報導，涼月號進港時，艦艏懸掛日本國旗，艦艉懸掛自衛艦旗旭日旗，艦橋上部懸掛中國大陸國旗。

旭日旗是舊日本海軍軍旗，去年南韓舉行國際閱艦式時，要求日方取下旭日旗，日方無法同意，放棄參加。共同社指中國大陸未將之視為問題。

國旗海軍
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