烏克蘭諧星當選總統 BBC：無知成為美德

2019-04-22 12:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 徐榆涵 ／綜合21日電



諧星勝選烏克蘭總統 BBC：無知成為美德 沒政綱稱「沒承諾就沒失望」 徐榆涵 分享 facebook

烏克蘭21日舉行總統大選第二輪投票，據最新投票結果，喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以逾73%選票，壓倒性擊敗現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），成為首位「政治素人」總統，改寫烏克蘭歷史。

據報導，在首輪投票中，澤倫斯基得票率是波洛申科的近兩倍；決選前所有民調也顯示，他的支持率大幅領先波洛申科，在第二輪決選開票後，澤倫斯基就一路領先，直接到開票結束，順利登上總統寶座；而得票僅約25%的波洛申科已承認落敗，並祝賀對手。

波洛申科在推特上寫道，「我會離開辦公室，但我想明確表示，我不會離開政壇，我會尊重烏克蘭人民的意願」。

澤倫斯基在得票大幅領先對手後，在競選總部發表勝利感言，承諾未來不會令選民失望，也向後蘇聯國家說：「作為烏克蘭公民，看看我們！一切都有可能！」

澤倫斯基為喜劇演員，在當地熱播的政治諷刺電視劇扮演肅貪的總統，廣受歡迎，但在現實生活中，他從沒從政經驗，自去年底宣布參選總統後，沒有提出具體政綱，也沒有舉行造勢集會，只有在社群網站上進行競選宣傳。不過，在社交媒體上，他受到很多年輕選民的認同，認為他可以革新政壇。

BBC指出，澤倫斯基使他的無知成為一種美德，並公開承認自己未擁有強烈的政治觀點。「沒有承諾，就沒有失望」，更是他所說過為數不多，但最令人難忘的話之一。

選前即大幅領先對手的澤倫斯基在投票時，似乎顯得有點得意忘形，他在投票站向記者展示自己的選票，已違反選舉法，警方隨後到他的競選總部開罰24英鎊。