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一帶一路峰會前夕 美國智庫看中國：財大就氣粗

2019-04-22 12:34聯合報 記者季晶晶╱即時報導

中國大陸本周即將舉行第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，儘管這個實現中國國家主席習近平「中國夢」並帶來中華民族偉大復興的倡議，仍遭外界普遍質疑和抗拒，但有分析家指出，以今日金融環境而言，「財大氣就粗」，中國是唯一願意提供實質資源的國家，相較之下，美國滿嘴威脅批判，實際給予的卻很少。

第二屆一帶一路峰會將於25日至27日在北京舉行，有37個國家的領導人與會，但美國和印度未派高階代表出席。

南華早報報導，美國與其盟友的政壇和學界人士不僅懷疑一帶一路是「債務陷阱」，也擔心習近平的對弈布局將挑戰長期以來、以西方為中心的貿易和政治治理體系。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生說，「一帶一路不是在解決世界的問題，而是要造就中國的偉大成功。」

過去兩年中國持續擴張其存在感，美國、日本、德國、俄羅斯、印度、澳洲和其他多國都擔心北京政經影響力日增。中國恐須做出更多解釋，才能說服世界各國有關中國的「和平崛起」。

根據華府智庫「全球安全分析研究所」（IAGS）聯席董事拉夫特（Gal Luft），許多加入一帶一路的都是非州和亞太地區開發較慢的國家，以及像是義大利和希臘等苦苦掙扎的歐洲經濟體，「國際貨幣基金和世界銀行都不再被視為救贖。中國是唯一提供實質資源的國家，美國給予的卻很少。在今日的全球經濟環境下，『財大氣就粗』。」

根據拉夫特，「中國其實是唯一為全球發展提供藍圖及其執行工具的國家，批評該計畫並指出其中危險和不足之處很容易，問題是還有誰能提供解方？」

英國索爾福德大學國際關係講師皮柏（Moritz Pieper）表示，不管眾人認同一帶一路最初和最主要的目的是消化中國過剩產能以解決經濟問題，或是中國想要「走出去」，中國無疑都已崛起為歐亞大陸強權。

但懷疑中國政治野心的國家仍設法抗衡：歐盟擴大歐亞連通計畫；俄羅斯力推「歐亞經濟聯盟」；美國與澳洲及日本領導創立印太基建投資合作夥伴計畫，為開發中國家提供聯貸，印度正談判要加入。

中國國家主席習近平希望透過「一帶一路」實現他的「中國夢」。新華社
中國國家主席習近平希望透過「一帶一路」實現他的「中國夢」。新華社
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一帶一路印度
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