人生如戲！烏克蘭諧星假戲真做 演總統後當選總統

2019-04-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



烏克蘭總統大選21日舉行第二輪投票，根據最新開票結果，在電視劇扮演總統的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）獲得73.2%選票，大勝現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）的25.3%，總統身份正式從戲裡延續到真實人生。

現年41歲的澤倫斯基在主演的政治劇《人民公僕》中，飾演一名歷史老師，在他狂罵政治菁英的畫面被學生拍攝上傳至網路後爆紅，最後當上總統，他乾脆假戲真作參加大選，並透過同樣播放《人民公僕》的電視頻道1+1向全國發表談話，宣布競選總統，短短近四個月時間，戲劇性的登上總統寶座，有如從虛擬世界反映現實生活。

最初，許多人對澤倫斯基的支持在很大程度上被視為「賭爛票」，但隨著眾多選民對波洛申科的忠實度逐漸下降，澤倫斯基的聲望漸漸增強，打中選民對政客貪腐和社會不公義的失望心理。

澤倫斯基的競選策略則是走「不按牌理出牌」路線，他在相當模糊不清的社群平台上操作選戰，並幾乎提出零項具體政綱。此外，他躲避大型採訪、避免在公開場合發表觀點、僅舉行過幾次記者會，還直接在總統辯論會上放波洛申科鴿子，讓他在台上唱獨角戲。

澤倫斯基於本周稍早在電視頻道1+1的節目中表示，他的競選策略是不參加談話節目，那只供舊政府的人上去吵翻天。他澄清自己「沒有隱瞞任何人」，並向記者道歉，他因為多次忽略新聞業而遭到抨擊。

儘管他主演的人氣電視劇是一部虛構喜劇，但人生如戲，戲中探討的主題，很可能提供線索給他，提前計畫如何勝任總統大位。

在劇中，澤倫斯基的角色和許多其他角色都講著俄語，根據政府統計數據，烏克蘭有30%的人說俄語，而語言在烏克蘭中一直是個爭議性話題，更被各方用來當作政治議題。