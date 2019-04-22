斯里蘭卡爆炸增至290死 外國遊客首度成攻擊目標

2019-04-22 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



斯里蘭卡21日基督教復活節連續發生八起炸彈案，警方更新罹難人數到至少290人，其中包括至少32名外國人，另有約500人受傷。政府計畫舉行安全會議評估威脅層級。

斯里蘭卡試圖從近年來亞洲最嚴重恐攻中恢復穩定，除了逮捕13名嫌犯，並請求國際協助調查是否有國際恐怖組織涉案。不過當局拒絕指認任何可能該為攻擊負責的團體。

斯里蘭卡在2009年結束僧伽羅佛教徒主導的政府與印度教塔米爾少數民族的30年內戰，但是21日復活節攻擊前所未見針對外國遊客，顯示該國暴力行動已經出現轉變。

國際危機組織斯里蘭卡專家基南（Alan Keenan）表示：「塔米爾人和政府軍近30年的內戰中從未鎖定攻擊外國遊客，這點相當驚人。」

根據英國金融時報，基南表示，就算是過去內戰時期，斯里蘭卡也不曾有如此一致又多起的高死傷攻擊案件，他認為這不是斯里蘭卡的內部議題，背後動機可能牽涉全球大局。

許多斯里蘭卡人不解為何他們的國家會出現如此縝密又血腥的攻擊。