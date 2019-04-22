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性醜聞重創南韓娛樂產業 YG娛樂市值已蒸發近25%

2019-04-22 09:50經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

南韓流行音樂圈由前Big Bang成員勝利和歌手鄭俊英掀起的性醜聞仍在延燒。產業分析師說，南韓娛樂產業受到前所未有衝擊，而且無法預料影響是否持擴大；另有分析師指出，相較於其他產業，娛樂產業較新且成長快速，長期而言根基不會受目前的醜聞動搖。

金融時報指出，已經將勝利開除的經紀公司YG娛樂，以往營運大量依靠Big Bang，公司股價從1月迄今已跌掉將近四分之一。投資人不只抛棄YG娛樂，也逃離其他上市的娛樂公司，SM娛樂、JYP娛樂亦都挫跌。

有投資SM娛樂的Petra資本管理公司，合夥經理人Chan Lee告訴金融時報：「醜聞對YG娛樂構成重大衝擊，因為形象受損，YG會很難招收到的練習生或納進新藝人。」

CEO Score研究部門主管Park Ju-geun則是認為，南韓娛樂產業由一些流行音樂明星帶動，相對於其他產業是較新且成長快速的行業，「雖然事件現在鬧得很大，但長期來看應該還不致於撼動整個產業根基。」

APG資產管理公司Park Yoo-kyung說，南韓娛樂事業需要記取這次事件的教訓，改造自我。一家最近幾周出脫所有YG娛樂持股的機構投資人，也認為這些娛樂公司若能調整出更健康的體質，終將重獲投資人的信賴。

分析師和社會觀察者表示，這次醜聞讓外界省思南韓社會更深層的問題。Hallym大學社會學教授Shin Kyung-ah指出：「這不只限於個別明星，而是凸顯出組織犯罪、警察和娛樂公司盤根錯節的問題。」美國北卡羅來納大學研究南韓青年文化的學者Hyun-joo Mo說，貶抑女性和暴力對待女性，在南韓社會還是非常普遍，但這次事件顯示南韓女性不再忍受這樣的暴力與不公。

南韓媒體去年底開始挖掘發生在勝利所開的熱門夜店Buring Sun的一宗爭執口角，勝利和鄭俊英在聊天室討論約會強暴和分享不雅影片被刊載出來，從而牽扯出一連串的醜聞。

南韓娛樂圈爆出連串醜聞，引發資金撤離。 資料來源：Refinitiv
南韓娛樂圈爆出連串醜聞，引發資金撤離。 資料來源：Refinitiv
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前南韓流行音樂男團Big Bang成員勝利。 路透
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