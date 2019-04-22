投票時亮票挨罰！ 當選烏克蘭總統的諧星很搞笑

2019-04-22 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



烏克蘭21日舉行總統大選第二輪投票，根據最新的開票結果，喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以逾73%選票，壓倒性擊敗現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），成為首位「政治素人」總統，改寫烏克蘭歷史。

在首輪投票中，澤倫斯基得票率是波洛申科的近兩倍；決選前所有民調也顯示，他的支持率大幅領先波洛申科，在第二輪決選開票後，澤倫斯基就一路領先，直接到開票結束，順利登上總統寶座；而得票僅約25%的波洛申科已承認落敗，並祝賀對手。

波洛申科在推特上寫道，「我會離開辦公室，但我想明確表示，我不會離開政壇，我會尊重烏克蘭人民的意願」。

澤倫斯基在得票大幅領先對手後，在競選總部發表勝利感言，承諾未來不會令選民失望，也向這個後蘇聯國家說：「作為烏克蘭公民，看看我們！一切都有可能！」

澤倫斯基將接手一個充滿挑戰的國家，包括經濟陷入困境，及烏克蘭東部因尋求獨立而與政府軍爆發持續五年的衝突，導致逾1.3萬人死亡。

澤倫斯基本身為一名喜劇演員，在當地熱播的政治諷刺電視劇《人民公僕》中扮演肅貪的總統，廣受歡迎，但在現實生活中，他從來沒有從政經驗，自去年底宣布參選總統後，沒有提出具體政綱，也沒有舉行造勢集會，並顯少接受媒體訪問，只有在社群網站上進行競選宣傳。不過，在社交媒體上，他受到很多年輕選民的認同，認為他可以革新政壇。

BBC指出，澤倫斯基使他的無知成為一種美德，並公開承認自己未擁有強烈的政治觀點。「沒有承諾，就沒有失望」，更是他所說過為數不多，但最令人難忘的話之一。

澤倫斯基受益於選民對波洛申科的長期不滿，波洛申科五年前上任時曾向烏克蘭人民承諾，他們將有「全新的方式生活」，但對許多人而言，變革的步伐實在太緩慢，只好令烏國選民把希望轉向高喊「拚經濟、肅貪」的澤倫斯基身上。