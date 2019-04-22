日本海自護衛艦抵達青島 將首度參加中方國際閱艦式

2019-04-22 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本海上自衛隊護衛艦「涼月」號（JS Suzutsuki, DD-117）21日抵達中國大陸青島，將參加23日在青島舉行、紀念中國大陸海軍成立70周年國際閱艦式。這是日本海自艦艇自2011年12月以來，時隔約7年半再次訪中。

去年10月中日峰會時商定兩國艦艇互訪，有鑑於中國大陸海軍在東海和南海活動日益頻繁，此舉目的在促進防衛交流，構建信賴關係。日本海上幕僚長山村浩也預定22日至25日訪問中國，參加海上閱兵等一系列活動。這是海上幕僚長自2014年4月以來時隔約5年再次訪中。

共同社等報導，涼月號進港時，艦首懸掛日本國旗、艦尾懸掛自衛艦旗旭日旗，艦橋上部懸掛中國大陸國旗。抵達後，搭乘該艦的海自第8護衛隊司令、一等海佐（相當於海軍上校）本村信悟等代表接受中方致贈花束。

旭日旗過去曾做為舊日本帝國海軍軍旗，去年南韓舉行國際閱艦式時，就要求日本不懸掛該旗幟，日方無法同意，放棄參加。共同社指，「中國大陸事實上未將之視為問題」。

每日通訊報導，這是中國大陸自2009年海軍成立60周年以來，第二度舉行大規模的國際閱艦式。解放軍將出動包括航空母艦遼寧號在內32艘艦艇、39架飛機，其中包括排水量超過1萬噸、亞洲最大級的作戰艦艇055型飛彈驅逐艦。

23日閱艦式預計有60國代表團觀禮，俄羅斯、泰國、越南、印度等10多個國家的艦艇參加，日本海上自衛隊是首度參加。南韓海軍艦艇21日也已經抵達青島，與涼月號停靠在同一個碼頭。據北韓中央通訊報導，朝鮮人民軍海軍司令金明植將率代表團自20日由平壤出發。