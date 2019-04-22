金融時報形容郭台銘 台灣的「顛覆之王」投身政治

2019-04-22 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



隨著鴻海董事長郭台銘表態參選總統，英國金融時報特別以「台灣的顛覆之王（Taiwans Disrupter-in-chief）投身政治」為題為他特寫一篇報導。報導指出，如果鴻海董事長郭台銘正試圖仿效川普，那麼他已有了維妙維肖的開端。

報導指出，郭台銘這位台灣富豪出人意料投入明年總統大選，首度出手就怒對台灣當前建制派人士與台灣最重要的盟友。

郭台銘戴著印有鴻海字樣的棒球帽出席「台灣關係法」40周年座談會時，向民進黨立委蕭美琴提問台灣參加全球經濟組織的關鍵鑰匙在中國還是美國？隨後卻對她的回應暴怒相對。

報導指出，郭台銘咆嘯說：「我問你問題，你根本就沒回答我，連看都不看我」，「我有最起碼的自尊，我問的問題是全台灣的問題」。郭甚至指著頭上的國旗帽說，「不敢看中華民國嗎？不參加會議了！」「我要告訴白宮，這就是民進黨。」接著轉身離席。

郭台銘還公開暗示美國外交官會干涉台灣選舉，並警告台灣國防不能依靠美國，「美國就是拿舊的武器騙我們」，直言台灣要靠自己才有用。金融時報的報導指出，這位大亨一舉打亂台灣的政治版圖，引發對台灣民主未來的未來、主權以及遭到北京併吞威脅的擔憂

顛覆正是郭台銘的專長

然而，擾亂、顛覆（disruption）正是郭台銘的專長。祖籍山西的郭台銘是警察之子，是個真正白手起家而致富的故事。他從1974年開始為黑白電視機製造塑膠旋鈕起家，孜孜不倦將業務拓展至遊戲機、個人電腦和智慧手機，在這些領域一步步排擠勢力可畏的對手。

郭台銘在上述座談會上所展現出的激烈人格特質正是這種堅韌崛起的驅動力。深圳富士康集團的一名主管表示：「他不怕表現出不好的品味或不禮貌的舉止，也不怕令人感到不舒服。他只會繼續向前。」主管們都害怕郭台銘的火爆脾氣、嚴格的領導風格和不可預測性。一名高層主管在今年稍早被問及公司計劃在中國以外擴大生產時表示：「你知道在老闆說話前，我們什麼都不能說。」

股東和客戶都嚐過他的直率個性。鴻海三年前所收購的夏普公司一名前主管表示：「我們原本應該進行談判，但是我們的人被迫聽他演講我們是如何搞砸事業。」

具有強烈使命感

像川普一樣，68歲的郭台銘自我意識很強，具有使命感並蔑視主流政治人物。雖然川普的一系列計畫以破產告終，但郭台銘則建立一個真正成功的商業帝國。他向母親借錢在台北郊區土城開始創業，集團去年所得超過5兆台幣。他起初獲得組裝Atari遊戲機的訂單，然後轉入PC和智慧手機。富士康開啟台灣在中國製造的先驅，也成為中國最大的民間企業雇主和最大出口業者。

富士康現在面臨45年來最嚴重的挑戰之一，即多年來推動成長的智慧手機需求已達到頂峰，而蘋果iPhone的組裝占其逾半收入。公司面臨的問題是，接下來該怎麼辦？

不過，許多政府仍希望鴻海能協助創造就業機會。例如中國國家主席習近平主席就曾打電話給郭台銘進行一對一談話，其他台灣商界人士透露，兩人討論從富士康就業到台灣政治等各方面的問題。郭台銘去年還承諾在美國威斯康辛州建立一座將聘僱超過1萬人的大型工廠。雖然這項承諾在今年稍早顯然退卻，但在郭台銘與川普通電話後又再度確認。

然而金融時報指出，政治又是種不同的遊戲。台灣民眾可能會接受這樣的論點：一個知道如何經營一家大公司的人有能力管理這個國家。但郭台銘做為政治人士的支持度尚未經過考驗。此外，批評人士質疑富士康在中國的投資以及郭台銘與中國領導人的關係，是否會誘使他將台灣出賣給中國。一名前外交官表示：「我們不能低估郭台銘對台灣自由民主的潛在威脅。」