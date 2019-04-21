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阿富汗通訊部遭襲 內戰一觸即發

2019-04-21 16:41台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

阿富汗20日發生恐怖攻擊，外界擔憂該國局勢混亂情況下，可能重回多年前內戰場景。 ...
阿富汗20日發生恐怖攻擊，外界擔憂該國局勢混亂情況下，可能重回多年前內戰場景。 圖／台灣醒報
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恐怖份子襲擊阿富汗，內戰隨時可能爆發！阿富汗政府位於首都喀布爾的通訊部20日爆發槍戰，造成超過10人死亡。目前雖無恐怖組織宣稱犯案，但美國與當地基地組織塔利班的談判前1天才破局，在此敏感時機，外界擔憂阿富汗可能開始重回爆發內戰的老路。

根據當地《TOLO新聞網》報導，這場恐怖攻擊總共造成7人死亡，附近約有2000人在恐攻發生時被困在建築物中無法動彈，這場衝突延續了幾個小時，途中有3位軍人犧牲，另外也逮捕到2個自殺炸彈客。

「這場攻擊造成我們5名同仁殉國。」阿富汗通訊部部長阿歐比說，當時部內還有一些同仁在工作，他們因此喪生非常不幸；《衛報》也報導，根據目擊者現場上傳的推特提到，槍戰持續非常久而且很激烈，他們希望軍隊能趕快來平定動亂。

不過，根據《BBC》報導，美軍近日欲與塔利班談判，希望他們不要庇護外國恐怖組織，及對世界安全造成威脅，但談判於19日突然取消，塔利班在一則聲明中反而批評美國是破壞和平的一方，根本沒有談判的誠意。

《BBC》也提到，塔利班自2001年阿富汗戰爭遭美軍推翻後，這幾年一直積極發展，目前的勢力是阿富汗戰爭以來最大，因此並不願對美國輕易妥協。再加上美軍已逐步撤出阿富汗，在恐怖份子勢力龐大，政府實力薄弱下，阿富汗可能再度重回內戰的老路。

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