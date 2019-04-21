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單方面宣佈廢核 北韓強烈譴責美國

2019-04-21 16:39台灣醒報 記者施養正╱台北報導

美國國家安全事務總理波頓日前對媒體表示，北韓將為第3次川金會協商廢除核武，引來北...
美國國家安全事務總理波頓日前對媒體表示，北韓將為第3次川金會協商廢除核武，引來北韓當局嚴正批評。（photo by Wikimedia）
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「波頓對外宣稱北韓將廢除核武，我國對此強烈譴責。」北韓外務省副相崔善姬20日痛批，美國白宮國家安全事務總理波頓為了幫第3次川金會鋪路，要求北韓當局提供廢除核武的證據。她表示，「這真是愚蠢的言論。」並強調，美方絕對不會因此得到任何好處。而北韓針對波頓的言論批評，被外界解讀是為未來可能舉行的「川金三會」尋求讓步。

北韓痛批波頓發言

據美國《CNN》報導，波頓於日前接受彭博新聞台專訪時表示，美方在「川金3會」之前，須取得更多證據說明北韓領袖金正恩已決定放棄發展核武，以利雙方在下一次高峰會上進行交涉。此話一出隨即引來北韓當局譴責，崔善姬怒斥，「這是愚蠢的言論，根本毫無吸引力可言。」並強調，美方休想從北韓的決策獲得任何利益。

報導指出，北韓的批評言論更讓美朝雙方陷入僵局，加上數周前北韓才進行新核武的試爆實驗，並要求華盛頓當局將美國國務卿龐陪歐從兩國核武協商中除名，但即便如此，北韓仍極力避免直接與川普槓上，希望為兩國外交事務留下活路，因此崔善姬透過北韓官媒表示，即使當局譴責波頓的言論，但這次不會要求白宮將其踢出談判。

試爆導彈非限制武器

據悉，平壤當局施測的是一款新型的戰術導彈，但國外專家皆認為，此飛彈並非廢核武協議中限制的武器類型，因此崔善姬說，希望波頓在開口說話之前，至少要先了解兩國領袖之間達成的協議內容。

日本《NHK世界》則表示，北韓因為在2月舉行的「川金二會」中談判未果，要求白宮當局將龐陪歐踢出談判桌。崔善姬說，波頓的發言都是美國「單方面」的意見，並透過官方媒體指出，若波頓持續在媒體上不當發表言論，對美朝雙方的交涉進度只會有負面影響。

然而美方表示，現階段仍會堅持對北韓進行經濟制裁，直到金正恩願意放棄核武為止。而北韓20日針對波頓的言論批評，也被外界解讀是為未來可能舉行的「川金三會」尋求讓步。

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