訪北京前釋善意 馬哈迪宣布重啟「大馬城」計畫

2019-04-21 16:31 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ／北京21日電



馬哈迪訪北京前，宣布重啟中馬地產合作項目。 新華社 分享 facebook

日前與北京達成協議，成功將馬來西亞東海岸鐵路建設經費大砍近三分之一的馬國總理馬哈迪，在即將啟程訪問中國之際又宣布，重啟一項中資參與、開發總值達1400億令吉（約360萬美元）的吉隆玻大型都市開發計畫「大馬城」項目。

據觀察者網報導，馬哈迪19日在記者會中表示，大馬城項目是城市規畫的「開拓者」，重啟該項目有利於進一步鞏固中馬雙邊關係。「大馬城項目，將對馬來西亞希望參與的『一帶一路』倡議做出重大貢獻。」

大馬城計畫是由馬國前總理納吉領導的「國民陣線」推動的大型開發計畫，地點距離雙塔樓僅約七公里。中新網曾報導，大馬城是吉隆坡市中心最大、最完整的未開發地塊，該項目占地約200萬平方公尺，總建築面積約840萬平方公尺。

但這項大型計畫在2017年5月，因投資方涉及的股權交易與金融醜聞等問題而宣告暫停，馬國財政部長林冠英早前也曾指出，大馬城項目背後存在貪腐現象。

不過，觀察者網綜合星馬媒體報導稱，馬哈迪19日表示，對此前被擱置的大馬城項目「改變了立場」。「預計該項目將對馬來西亞的城市發展將產生巨大影響」，馬哈迪說，「它將吸引主要的國際金融機構、跨國公司和財富500強企業。」

馬哈迪強調，許多人的印象是大馬城由中國公司承包，但其實馬來西亞公司在投資中占了60%，中國公司只占24%。他還特別提到，阿里巴巴和華為都對在大馬城建立信息和通信技術中心「表現出興趣」。

香港南華早報援引馬來西亞當地政治分析師的看法指出，此舉顯示出馬哈迪的務實精神，以及對中資參與項目態度的轉變，他有意維護和最大貿易夥伴－中國的雙邊關係。