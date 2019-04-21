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中國拚造冰上絲路 普亭訪華前俄羅斯邀投資北極

2019-04-21 16:30世界日報 中國新聞組／北京21日電

近年來，中國不斷強調要打造冰上絲綢之路，在北極地區的活動也越來越活躍。俄羅斯總統普亭下星期將參加北京舉行的一帶一路峰會，而就在普亭訪華前夕，俄羅斯也呼籲中國更多投資北極，但雙方在高鐵和大型客機等領域的合作前景，卻日益渺茫。

美國之音報導，中國與俄羅斯從2016年起已多次舉行了北極聯合考察活動。兩國科研機構最近在聖彼得堡組建了兩國聯合北極研究中心。在普亭訪華前夕，俄羅斯駐北京大使傑尼索夫表示，希望中國能投資和幫助開發北極航道沿線的港口和其他基礎設施。他說，北極航道沿線缺乏導航設備，需要建造更多的破冰船。

南華早報說，在去年27艘穿越北極航道的貨船中，有8艘來自中國的國有船運公司。第一批來自北極的液化天然氣去年夏季也運抵中國。北極地區可成為另一個俄羅斯向中國供應天然氣的主要基地。

中國目前已經擁有北極地區雅瑪爾液化天然氣項目大約三分之一的股權。俄羅斯也希望中國能繼續入股，加入鄰近雅瑪爾的另一個北極液化天然氣項目的開發。

分析人士塔努爾科夫說：「重要意義在於，中國不僅停留在收購北極雅瑪爾液化天然氣項目的股權，中國還對這一項目的開發提供資助，而且規模非常大，中國的參與使北極的能源項目具有非同尋常的重要意義。」

但中國與俄羅斯的其他一些大型合作項目的前景卻日益黯淡。俄羅斯媒體報導，普亭訪華前夕，兩國聯合研製大型客機CR929項目可能生變。起因是中國堅持雙方未來應各自銷售這款客機，將使俄羅斯無法獲得在中國市場銷售這款客機的收入。

中國與俄羅斯持續多年的高鐵合作項目同樣生變。從莫斯科到喀山的高鐵項目除了過去被人批評涉嫌腐敗和回扣醜聞外，普亭幾天前表示，他更支持在莫斯科和聖彼得堡兩地之間興建高鐵，而中國參與的莫斯科到喀山的高鐵仍需要繼續研究論證。

此外，普亭此次是第二次出席在北京舉行的一帶一路峰會活動，與以往有所不同，普亭將藉機同北韓領導人金正恩舉行首次峰會。俄羅斯媒體說，普亭的訪華的時間在4月26日到27日。普亭很可能在前往北京途中停留符拉迪沃斯托克（海參崴），在4月24日或是25日會晤金正恩。

但有俄羅斯學者批評，如果普亭和金正恩峰會趕在普亭抵達北京之前舉行，會給外界留下普亭將向習近平報告峰會結果的印象。

普亭訪華，俄邀中國投資北極。 路透
普亭訪華，俄邀中國投資北極。 路透
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北極戰略地位重要，中國積極搶進，圖為去年中國第九次北極科學考察隊乘著雪龍號返回上...
北極戰略地位重要，中國積極搶進，圖為去年中國第九次北極科學考察隊乘著雪龍號返回上海。 中新社資料照
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北極俄羅斯普亭
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