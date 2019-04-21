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斯里蘭卡教堂、飯店六起連環爆炸 死亡人數增至125

斯里蘭卡恐攻連環爆炸 台旅行團尚未通報傷亡受困

2019-04-21 14:46聯合報 記者侯俐安╱即時報導

斯里蘭卡21日至少有3家旅館和3間教堂發生爆炸，圖為首都可倫市坡科奇克德的聖安東...
斯里蘭卡21日至少有3家旅館和3間教堂發生爆炸，圖為首都可倫市坡科奇克德的聖安東尼教堂。法新社
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斯里蘭卡首都可倫坡4月21日上午8時45分許陸續發生連環爆炸之恐怖攻擊一事。觀光局表示，目前並未接獲旅行業通報有團體因此受影響的事件，旅客有傷亡或受困等需要協助之情形。另經向東南、雄獅、山富國際、康福、五福、理想旅運、凱旋、發現者、旗艦國際、友泰國際等主要出團旅行社，均表示目前並無團體於當地旅遊。

觀光局表示，經詢問轄管外交部駐印度清奈辦事處據告，尚未接獲有國人於當地傷亡或受困之情形。觀光局將與外交單位保持聯繫掌握相關訊息並適時通報。

恐怖攻擊旅行社泰國
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