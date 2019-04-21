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川普將連續訪日 外媒：美中積極拉日

2019-04-21 13:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

中日關係日漸回溫，讓美國非常擔心。日本內閣官房長官菅義偉19日宣布，美國總統川普5月25日至28日將訪問日本，而他6月也將出席在日本大阪舉辦的G20峰會，歷任美國總統罕見短期訪日2次，有報導分析，美國希望能讓日本在亞太戰略參與更多議題（如朝核問題），以此鞏固美日長久的安全同盟，並避免中日走太近。

美貿易政策使日轉向

根據《多維新聞網》報導，川普總統將於G20峰會前就拜會日本首相安倍晉三，美國總統很少如此密集訪問日本，但由於美國在貿易政策上採取「美國優先」政策導致日本損失慘重，日本便轉向中國尋求經濟突破，中國也希望打破美日長久的戰略同盟。

近年來，中日關係有逐步回溫的跡象，2017年11月在越南峴港的中日首腦會談中，安倍向習近平表示，日本將積極探討在「一帶一路」框架內與中方進行合作。另外，甚至不排除中國國家主席習近平也可能出席6月的G20，如果成行，將會是11年來首次有中國領導人訪日。

日仍視中為戰略對手

美國並不樂見中日如此交好。日本對於「一帶一路」的積極態度以及與中國經貿合作的加強，或許讓川普意識到中日不斷加強合作可能會破壞日美同盟，才會在5月至6月選擇兩次出訪日本。根據《路透社》報導，川普此次訪日可能會讓日本以往被邊緣化的朝核議題上有更多影響力，並持續深化美日的戰略同盟。

《多維新聞網》也分析，儘管中日關係呈現出緩和的態勢，但日本戰略界視中國為主要競爭對手，甚至是重要的安全威脅的事實沒有改變。中日之間在釣魚台問題、歷史問題以及東海資源上存在著諸多分歧，川普政府或許透過渲染中國帶給日本的安全威脅，以維持美日同盟。

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