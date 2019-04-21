中國能否全面脫貧？ 習近平挑戰多

2019-04-21 13:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



中國2020全面脫貧困難重重。近日有報導分析，中國國家主席習近平是否能帶領全中國脫貧（最低年收入超過14000元台幣），將面臨發展趨緩、貪污問題與汙染問題等挑戰，以往沒有如此大規模的脫貧政策，而能否能達成目標也關乎中共的統治正當性，外界也非常關注中國2020能否達成目標。

需面對結構問題

根據《CNN》報導，中國共產黨剛領導人毛澤東很早便試圖帶領中國走向均富，但「人民工社」、「大煉鋼」等政策的失敗，讓中國經濟發展停滯；直到鄧小平掌權後，才逐漸讓中國經濟走向市場化而快速成長至今，但在貧富差距擴大下，習近平也在19大中提出讓中國在2020全面走入「小康社會」的目標，試圖解決中國貧窮問題。

改革開放後，中國號稱要讓7億人走出貧困，他們預計在2020年達成全面脫貧，2050年會達成「社會主義現代化強國」的目標。不過根據《新華社》報導，中國近年來發展動能趨緩、國內結構性貪汙、高房價與發展造成環境破壞降低生活品質等問題，都是脫貧政策的挑戰。

貪腐體系影響深

《CNN》也提到，習近平仍須面對中國長久以來貪腐的官僚體系，以及發展對環境污染反讓更多人生活品質下降的問題。光是2018年，就有17萬名各級官員因貪汙遭調查，官員貪汙除了引發許多民怨因而影響中共統治的正當性，也會讓政策執行效率降低；2015年的紀錄片《穹頂之下》也揭開中國發展造成空汙對民眾健康的嚴重影響。

《多維新聞網》指出，中國比以其他國家對脫貧如此急迫，是因為中共標榜「社會主義」為根基執政，如果國內卻還有幾千萬的赤貧人口，會讓中共的執政根基毀損，而現在離鄧小平當初預言中國邁入「全面小康社會」只剩1年，中國在許多結構性的缺點仍存在的情況下，2020脫貧仍面對許多挑戰。

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