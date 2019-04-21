親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融三棒「安」啦 次打席安打出爐

影／斯里蘭卡旅館教堂發生爆炸 傳至少150人受傷25人喪生

中國能否全面脫貧？ 習近平挑戰多

2019-04-21 13:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

中國2020全面脫貧困難重重。近日有報導分析，中國國家主席習近平是否能帶領全中國脫貧（最低年收入超過14000元台幣），將面臨發展趨緩、貪污問題與汙染問題等挑戰，以往沒有如此大規模的脫貧政策，而能否能達成目標也關乎中共的統治正當性，外界也非常關注中國2020能否達成目標。

需面對結構問題

根據《CNN》報導，中國共產黨剛領導人毛澤東很早便試圖帶領中國走向均富，但「人民工社」、「大煉鋼」等政策的失敗，讓中國經濟發展停滯；直到鄧小平掌權後，才逐漸讓中國經濟走向市場化而快速成長至今，但在貧富差距擴大下，習近平也在19大中提出讓中國在2020全面走入「小康社會」的目標，試圖解決中國貧窮問題。

改革開放後，中國號稱要讓7億人走出貧困，他們預計在2020年達成全面脫貧，2050年會達成「社會主義現代化強國」的目標。不過根據《新華社》報導，中國近年來發展動能趨緩、國內結構性貪汙、高房價與發展造成環境破壞降低生活品質等問題，都是脫貧政策的挑戰。

貪腐體系影響深

《CNN》也提到，習近平仍須面對中國長久以來貪腐的官僚體系，以及發展對環境污染反讓更多人生活品質下降的問題。光是2018年，就有17萬名各級官員因貪汙遭調查，官員貪汙除了引發許多民怨因而影響中共統治的正當性，也會讓政策執行效率降低；2015年的紀錄片《穹頂之下》也揭開中國發展造成空汙對民眾健康的嚴重影響。

《多維新聞網》指出，中國比以其他國家對脫貧如此急迫，是因為中共標榜「社會主義」為根基執政，如果國內卻還有幾千萬的赤貧人口，會讓中共的執政根基毀損，而現在離鄧小平當初預言中國邁入「全面小康社會」只剩1年，中國在許多結構性的缺點仍存在的情況下，2020脫貧仍面對許多挑戰。

【更多精采內容，詳見

中共習近平貪汙
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影／斯里蘭卡旅館教堂今早發生爆炸 傳至少25人喪生

2019-04-21 12:59

捐錢重建聖母院富人成箭靶！黃背心再上街抗議貧富不均

2019-04-21 10:31

倫敦氣候變遷示威 逾750人被捕

2019-04-21 10:52

馬其頓總統大選登場 更改國名風波模糊焦點

2019-04-21 13:52

紐時揭波音787夢幻客機生產漏洞百出！連員工也不敢搭

2019-04-21 09:53

川普將連續訪日 外媒：美中積極拉日

2019-04-21 13:35

中國海軍70週年 致力發展區域嚇阻

2019-04-21 13:35

美日2+2會議 視「網攻」為武力攻擊

2019-04-20 23:28

烏克蘭大選辯論…全跪了

2019-04-20 23:28

烏克蘭大選／諧星候選人嬉笑怒罵 一路壓著總統打

2019-04-20 23:27

WTO吞敗無妨 日本擬再要求南韓取消水產進口禁令

2019-04-20 21:13

印度最高院首席大法官被控性騷擾助理 　

2019-04-20 20:16

失事F-35A被中國撈走？ 日本防長：不可能

2019-04-20 17:46

北愛女記者採訪暴動死於非命 兇嫌竟是兩名青少年

2019-04-20 17:42

影／印度大選男子「投錯黨」 回家竟把手指剁了

2019-04-20 16:46

影／採訪北愛暴動 女記者中彈身亡畫面曝光

2019-04-20 16:35

美簽十年濫用拒簽率成長 大陸旅行團全團被拒

2019-04-20 13:41

美日二加二會談前 陸船在釣魚島巡航

2019-04-20 13:16

冷眼集／日本周旋美中如魚得水 台灣呢？

2019-04-20 13:14

龐培歐重申：美日安保條約適用釣魚台 中對印太和平構成威脅

2019-04-20 13:13

300年來首次！梵蒂岡「聖階」限時對外開放

2019-04-20 10:37

經濟不平等凶手！不到1%的人口握有英格蘭半數土地

2019-04-20 10:05

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

影／採訪北愛暴動 女記者中彈身亡畫面曝光

2019-04-20 16:35

日本首相安倍亂入吉本新喜劇 演員大驚：是本人嗎

2019-04-20 22:14

紐時揭波音787夢幻客機生產漏洞百出！連員工也不敢搭

2019-04-21 09:53

老教授萬萬沒想到 自己30年前筆記變成21世紀KPOP金曲

2019-04-21 10:00

失事F-35A被中國撈走？ 日本防長：不可能

2019-04-20 17:46

烏克蘭大選辯論…全跪了

2019-04-20 23:28

美股下周很忙 重量級財報告訴你不會出現「獲利衰退」

2019-04-20 18:09

影／斯里蘭卡旅館教堂今早發生爆炸 傳至少25人喪生

2019-04-21 12:59

北愛女記者採訪暴動死於非命 兇嫌竟是兩名青少年

2019-04-20 17:42

中加交惡加拿大企業沒在怕 不放棄中國市場

2019-04-21 11:06

美重量級科技股財報周 登場

2019-04-21 01:05

聖母院救無價之寶 藝術專家顧不得健康進入搬畫

2019-04-20 15:29

捐錢重建聖母院富人成箭靶！黃背心再上街抗議貧富不均

2019-04-21 10:31

越戰「橙劑」殘存逾40年！美開始清除最大熱點區

2019-04-21 12:04

美國民眾無奈：對國家領袖感到厭煩

2019-04-20 14:25

每周狂操70小時 英教師醞釀出走潮

2019-04-20 15:05

共和黨人對報告反應不一 既批違法又怒斥噁心

2019-04-20 14:37

英媒：CIA指控華為疑收中國國安經費

2019-04-20 15:50

疑助中國竊密 德州癌症中心開除3華裔科學家

2019-04-21 06:22

WTO吞敗無妨 日本擬再要求南韓取消水產進口禁令

2019-04-20 21:13

影／印度大選男子「投錯黨」 回家竟把手指剁了

2019-04-20 16:46

歐美重大勝利 傳WTO裁決中國未獲市場經濟地位

2019-04-20 22:34

今年洋片票房 售票業者押注誰最有冠軍相？

2019-04-20 17:40

特斯拉改善公司治理 董事會瘦身馬斯克盟友下台

2019-04-20 19:27

美河濱市警破大麻農場 4萬株市值2千萬

2019-04-20 18:17

美日2+2會議 視「網攻」為武力攻擊

2019-04-20 23:28

烏克蘭大選／諧星候選人嬉笑怒罵 一路壓著總統打

2019-04-20 23:27

日老人當家 考驗社會安全網

2019-04-20 23:22

SpaceX載人太空艙測試現異常 橘紅色濃煙彌漫

2019-04-21 12:23

延宕近30年 雅典立亞歷山大大帝雕像

2019-04-20 14:02

不到1%富豪 擁英格蘭50%土地

2019-04-20 15:03

印度最高院首席大法官被控性騷擾助理 　

2019-04-20 20:16

泰普吉島外海設海上小屋 情侶恐面臨死刑

2019-04-20 23:08

泰國機場免稅店 搶標經營權

2019-04-21 00:12

川普轟穆勒報告狗屎 「只想讓我好看」

2019-04-20 14:27

川普喜怒無常 白宮人人提心吊膽

2019-04-20 14:21

川普企圖阻撓調查 下屬拒絕從命

2019-04-20 14:24

彈劾vs.揭弊 民主黨分裂兩派議員僵持不下

2019-04-20 14:30

白宮桑德斯稱失言：無意誤導民眾

2019-04-20 14:09

英氣候變遷示威 艾瑪湯普遜念詩

2019-04-20 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top