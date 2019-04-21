中國海軍70週年 致力發展區域嚇阻

2019-04-21 13:35 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



中國海軍將於22至25日舉行建軍七十週年活動！從中國軍費增長比例大於經濟成長率可看出，中國致力發展國防的企圖。專門研究中國軍事戰略的專家則指出，中共戰略旨在發展不對稱戰力，不求與美軍在大洋上拼搏，而是將其封鎖在島鏈之外，進而對東亞有絕對控制權。

多國代表將出席

根據《路透社》報導，近幾年來全力發展國防實力的中國，將不會放過展現自身實力的大好機會，因此將於22至25日高調慶祝海軍建軍七十週年。除了中國海軍本身將進行盛大閱兵之外，其他國家海軍如俄羅斯、新加坡、泰國、越南等，也都會派遣艦艇或代表團與會。

海軍副司令員邱延鵬中將表示，目前已有60餘國代表團與 10多個國家的艦艇將參加閱兵。而除了閱兵之外，本次活動還包含高層軍事研討會、聯合軍樂展與主題燈光秀等活動。面對鄰國都十分擔心中國的軍事擴張，邱延鵬則強調，自1840至1949年，中國總共被外國勢力從海上入侵了470次，因此發展能夠保衛中國沿海的海軍是必要的，但中國不會「追求霸權」。

「羞恥的世紀」

長年研究中國戰略的《國家利益》中心韓國研究計劃主任卡齊亞尼斯則指出，中共當局的戰略計畫與其過去飽受列強入侵的歷史有很大的關係。學者哈里斯認為，中國普遍以鴉片戰爭作為中國國際地位的分水嶺，在鴉片戰爭後，中國就喪失了強權的地位、大片的領土與相當多的國家主權，進入了所謂「羞恥的世紀」。

因此，卡齊亞尼斯認為，中國現戰略規劃旨在解決這個超過一世紀的問題—如何在戰鬥中擊敗軍事實力優於自身的國家？為了解決這個問題，中國致力發展「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略。也就是，當衝突發生時，中共當局的目標不是徹底擊垮欲前來干涉且軍事上佔優的第三方，而是避免其進行干涉。

發展區域嚇阻力

以目前的現實狀況來看，中國的戰略其實就是在衝突發生時，要阻止美軍航母艦隊進入東海、台海、南海等中國周邊海域，壓制美國在第一島鏈的活動能力，甚至是牽制美軍在第二島鏈的行動。若美軍在中國的飛彈、核子潛艇與飛機的威脅下不敢貿然進入第一島鏈，中國就能避免1996台海危機重演，進而對台灣進行壓制。

根據《人民網》的報導，目前中國海軍的研發方向也確實在朝此邁進。邱延鵬表示，中國海軍將會派遣新型核子潛艇參與閱兵，而中方媒體之前也曾多次報導中國正在研發國產航母、反航母飛彈、高階戰機等能用於反制航空母艦打擊群的軍事武器。

【更多精采內容，詳見 】