捐錢重建聖母院富人成箭靶！黃背心再上街抗議貧富不均

2019-04-21 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



法國「黃背心」運動20日連續第23個周末上街，罵願花大錢修復巴黎聖母院卻眼睜睜看著工薪階級凋零的富豪偽善，批總統法克宏不重視民怨。美聯社 分享 facebook 法國總統馬克宏誓言重建巴黎聖母院，獲法國富豪大方掏皮夾響應，目前承諾捐出的款項已近10億美元（約台幣311億元），但「黃背心」運動不領情，周六（20日）連續第23個周末走上街頭抗議貧富不均，罵富豪偽善，願意花大把金錢重建遭祝融之災的大教堂，卻眼睜睜看著工薪階級凋零。

法國內政部資料顯示，周六有9000名示威者湧入巴黎街頭，人數比上周多。警方因為示威者砸商家玻璃窗和縱火等暴力作為，展開逾160宗逮捕行動。

巴黎聖母院過去數百年一直是法國宗教和城市生活的中心，但上周卻成為砲轟法國富豪和總統馬克宏的箭靶。馬克宏試圖提高法國對國際投資人的吸引力，一直被政敵打上「富人總統」的標籤。

宣布家族和公司將捐贈2億歐元（近台幣71億元）的法國精品集團LVMH執行長阿諾特說：「即使明顯是做公益，卻在法國慘遭批判，很令人擔憂。」

「黃背心」把馬克宏誓言要2024年法國主辦奧運前修復巴黎聖母院，當成未優先重視民怨的證據。他們痛批政府計畫為捐款人提高稅務優惠。法國總理菲利普透露，希望1000歐元以下個人捐款的減免稅額能提高至75%，超過的部分仍依現行法規保持在66%。企業的減免稅額則大部維持60%。

周六參加黃背心遊行的巴黎的社工員席爾薇很生氣：「10億歐元給巴黎聖母院，卻要我們全體埋單。」

富豪的支票未能直接嘉惠工人尤讓工會不滿。法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲說：「如果能給出數千萬或數億歐元重建巴黎聖母院，就別再講沒有足夠的錢解決社會緊急事件。」

另外，巴黎聖母院重建募款順利，也讓法國各地5500間亟須修復卻苦無經費的教堂份外眼紅。例如，距巴黎四小時車程城市永河畔拉羅什的聖路易教堂需要700萬歐元修復經費，卻只籌到逾1000歐元。此事加深法國貧富不均的印象以及中央與地方的隔闔。