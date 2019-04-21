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紐時揭波音787夢幻客機生產漏洞百出！連員工也不敢搭

2019-04-21 09:53聯合報 記者郭宣含╱即時報導

紐約時報20日報導，美國南卡羅來納州波音787「夢幻客機」（787 Dreamliner）工廠的員工抱怨，波音787客機製造過程滿是缺陷、監管不佳，恐影響飛航安全。

紐時察看數百頁的內部電郵、公司文件和聯邦紀錄，並且訪問數十名波音北查爾斯頓（North Charleston）廠區的在職與離職員工後發現，波音往往重視生產速度更勝品質。根據紐時，該廠區員工表示，製造過程有許多紕漏、飛機內常殘留危險碎片，而且員工也面臨不得通報違規的壓力。

北查爾斯頓廠區技術人員克萊頓（Joseph Clayton）表示：「我曾告訴我太太，我永遠不考慮搭夢幻客機。這單純是安全考量。」

與此同時，波音仍在處理兩起波音737 MAX客機空難事故的後續，兩起意外引發外界關注波音的生產與安全標準。

紐時指出，目前無證據顯示北查爾斯頓廠區的問題造成任何重大安全意外；夢幻客機無墜機紀錄，但曾因鋰電池起火而短暫停飛。

波音員工表示該廠有許多嚴重品質問題，他們曾提出顧慮而面臨績效懲處或騷擾。他們擔心遭報復而匿名表示，員工有時會犯下危險錯誤，飛機上裝過壞掉的零件，工具或金屬刮片經常留在飛機內部電路系統附近；試飛時也曾發現引擎和尾翼有碎片而差點故障。

在波音任職近30年的前品質經理巴內特（John Barnett）表示，他曾在多架飛機的飛行控制線路旁發現一堆金屬物殘留，如果這些尖刺碎片刺穿管線恐釀成悲劇。

巴內特後來向監管單位舉報問題，他說：「身為波音品質經理，你是乘客遇上失誤前的最後一道防線。北查爾斯頓出去的飛機還沒有一架讓我願意寫上自己名字並且保證安全無虞。」

波音20日向員工和美國有線電視新聞網（CNN）發出聲明，波音787計畫總經理札貝克（Brad Zaback）表示，紐時報導內容偏頗，對這項計畫和波音團隊有不實描述。札貝克拒絕邀請紐約時報參訪該廠，但強調品質是波音的基石。

紐約時報揭露，波音南卡羅來納州北查爾斯頓廠區生產787夢幻客機的過程有許多安全疑...
紐約時報揭露，波音南卡羅來納州北查爾斯頓廠區生產787夢幻客機的過程有許多安全疑慮。圖為該廠人員正在測試一架787夢幻客機。美聯社
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波音紐約時報空難
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