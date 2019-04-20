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美日2+2會議 視「網攻」為武力攻擊

2019-04-20 23:28聯合報 華盛頓記者張加、國際中心／連線報導

美日外長與防長十九日在華府舉行「二加二會議」，日本外相河野太郎（左至右）、日本防...
美日外長與防長十九日在華府舉行「二加二會議」，日本外相河野太郎（左至右）、日本防衛大臣岩屋毅、美國國務卿龐培歐及美國國防部代理部長夏納翰在記者會前交談。 （美聯社）
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日美外長、防長「二加二」磋商十九日在美國華府舉行。在中國不斷擴大軍事力量等形勢下，雙方首次確認將加強在太空和網路領域的合作，把日方受到的嚴重的網路攻擊視為武力攻擊，使之適用於「美日安全保障條約」第五條，攜手採取應對措施。

另外，考慮到中國在東海和南海加強活動，雙方一致表示「嚴重關切」和「強烈反對」中方的相關動向。

美國國務卿龐培歐重申，「美日安保條約」第五條適用於釣魚台列嶼，美國與日本反對任何企圖破壞日本對釣魚台列嶼行政權的片面行動；龐培歐並指出，中國大陸對印太區域的和平穩定構成威脅。

北韓問題上，雙方均表示，將繼續實施制裁，直到北韓棄核。關於北韓要求龐培歐不得再參與談判，龐培歐表示，沒有任何改變，他仍負責與北韓談判。

日本防衛相岩屋毅與美國代理國防部長夏納翰、日本外相河野太郎與美國國務卿龐培歐分別在美國國防部及國務院舉行會談。兩國防長鑑於日本航空自衛隊最尖端匿蹤戰機Ｆ－３５Ａ墜落的事故，就朝著搜尋機體和查明原因開展合作達成共識。

岩屋在會談後向媒體表示，美方將派遣深海搜索船前往墜機現場的青森縣附近太平洋海域。墜機現場附近海域水深約一千五百公尺。有擔憂稱只要中國或俄羅斯回收了事故飛機的部分機體，最尖端飛機的軍事機密就有可能被奪走。

在被問到機體被中國回收的可能性時，岩屋回答：「正在一邊嚴密監控，一邊繼續搜尋，不存在這種可能性。」

龐培歐北韓釣魚台
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