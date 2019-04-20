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北愛女記者採訪暴動死於非命 兇嫌竟是兩名青少年

2019-04-20 17:42聯合報 記者周辰陽╱即時報導

英國北愛爾蘭第二大城德利（Derry）18日晚間發生暴動，29歲女記者麥奇（Lyra McKee）頭部遭流彈擊中，送醫後傷重不治，北愛爾蘭警務處（PSNI）隔天即宣布，已逮捕2名年紀分別為18歲與19歲的兇嫌。

PSNI在推特指出，2名兇嫌已被重案組刑警依反恐法逮捕與羈押，並送往貝爾法斯特的警局進行偵訊。

《天空新聞台》報導，警方稍早釋出監視器影像，希望民眾協尋兇嫌。從畫面可看到，中槍前的麥奇站在圍觀群眾之間，用手機拍攝暴動現場實況。另外一段模糊影像則可看到蒙面槍手藉由附近建築物牆角作為掩護，疑似朝著員警與路人開火。

除此之外，槍手附近還有一個人影彎腰從開火地點撿起某個物體，讓警方懷疑有共犯。

警方此前指出，北愛爾蘭共和派異議團體「新愛爾蘭共和軍」（New IRA）涉有重嫌。《衛報》也報導，反應新愛爾蘭共和軍思想的未登記極左政黨「解放黨」（Saoradh）在網站刊登聲明，將麥奇之死歸咎於「重武裝皇家武力」發動「入侵」。

「解放黨」聲稱，一名「共和派志願者」試圖保護民眾免受「北愛爾蘭警務處/皇家阿爾斯特警隊」（PSNI/RUC，皇家阿爾斯特警隊為北愛爾蘭警局前身）攻擊時，意外導致麥奇遇害，但此番解釋不被北愛民眾與主流政黨接受。

18日晚間在北愛爾蘭第二大城德利採訪暴動時不幸喪命的英國女記者麥奇生前影像，攝於...
18日晚間在北愛爾蘭第二大城德利採訪暴動時不幸喪命的英國女記者麥奇生前影像，攝於2017年5月19日。警方認為北愛爾蘭共和派異議團體「新愛爾蘭共和軍」涉有重嫌，此附屬政黨在網站刊登的聲明默認與此有關。法新/JESS LOWE PHOTOGRAPHY
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