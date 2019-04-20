北愛女記者採訪暴動死於非命 兇嫌竟是兩名青少年

2019-04-20 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



英國北愛爾蘭第二大城德利（Derry）18日晚間發生暴動，29歲女記者麥奇（Lyra McKee）頭部遭流彈擊中，送醫後傷重不治，北愛爾蘭警務處（PSNI）隔天即宣布，已逮捕2名年紀分別為18歲與19歲的兇嫌。

PSNI在推特指出，2名兇嫌已被重案組刑警依反恐法逮捕與羈押，並送往貝爾法斯特的警局進行偵訊。

《天空新聞台》報導，警方稍早釋出監視器影像，希望民眾協尋兇嫌。從畫面可看到，中槍前的麥奇站在圍觀群眾之間，用手機拍攝暴動現場實況。另外一段模糊影像則可看到蒙面槍手藉由附近建築物牆角作為掩護，疑似朝著員警與路人開火。

除此之外，槍手附近還有一個人影彎腰從開火地點撿起某個物體，讓警方懷疑有共犯。

警方此前指出，北愛爾蘭共和派異議團體「新愛爾蘭共和軍」（New IRA）涉有重嫌。《衛報》也報導，反應新愛爾蘭共和軍思想的未登記極左政黨「解放黨」（Saoradh）在網站刊登聲明，將麥奇之死歸咎於「重武裝皇家武力」發動「入侵」。