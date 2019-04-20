歐盟官員：英國不應再浪費這次的脫歐展延期

2019-04-20 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



歐盟執委會主席容克爾表示，英國仍有可能在缺乏潤滑的情況下無協議脫歐，英國應該好好利用六個月的展延期，敲定脫歐的細節。

容克爾說：「沒人知道脫歐會如何結束，這導致了很大的不確定性，人們仍然擔心會在沒有任何條約的安排下，直接硬脫歐。」