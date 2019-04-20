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影／印度大選男子「投錯黨」 回家竟把手指剁了

2019-04-20 16:46聯合報 記者周辰陽╱即時報導

印度大選18日舉行第二階段投票，但社群媒體流傳一段影像，一名男子自稱他不小心投錯黨，憤而拿刀把塗上防重複投票墨水的手指給剁了，事件也被國際各大媒體廣為報導。

《BBC》報導，當事人名叫庫瑪爾（Pawan Kumar），在北方邦的布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr, Uttar Pradesh）投票。手指仍裹著紗布的他在影片自述，面對電子投票機時，他心想著投給「大象」，卻不小心按到「蓮花」的按鈕，對此感到非常傷心的他一回家，就拿把刀把按錯按鈕的手指給剁了。

庫瑪爾提到的「蓮花」是印度執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）黨徽，「大象」則是「大眾社會黨」（Bahujan Samaj Party, BSP）黨徽。BSP在上屆大選取得全印度第三高票，卻未在下院「人民院」贏得任何議席。庫瑪爾所屬的「賤民」（Dalit）階級則是BSP的重要票倉。

印度的電子投票機有註記候選人姓名與所屬政黨的黨徽，但部分地區識字率不高，又有眾多地方性政黨及政黨聯盟和全國性政黨一起競爭，選民常被搞得一頭霧水，也讓黨徽成為非常重要的識別方式，在選舉扮演重要的角色。

印度今年大選的合格選民計9億人，是全球規模最大的選舉，投票共分成七個階段，最後一個階段將在5月19日投票，23日進行計票。

印度大選18日舉行第二階段投票，但社群媒體流傳一段影像，一名男子自稱他不小心投錯...
印度大選18日舉行第二階段投票，但社群媒體流傳一段影像，一名男子自稱他不小心投錯黨，回家竟憤而拿刀把塗上防重複投票墨水的手指給剁了。畫面來源：Newsflare/美聯
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