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影／採訪北愛暴動 女記者中彈身亡畫面曝光

2019-04-20 16:35聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

英國愛爾蘭第二大城德利（Derry）18日晚間發生暴動，有暴徒向警員投擲汽油彈等物品，還有人向警方開槍，造成一名女記者遭流彈擊中，送醫後不治，事件震驚英國新聞界。事發現場的影片如今曝光。

事發的德利市克里根（Creggan）住宅區當天才遭警方突襲搜索，意圖阻止武裝組織預謀在周末發動攻擊，這場暴動疑似是該區的愛爾蘭民族主義者回應警方的行動。《路透》報導，暴力分子至少向警方投擲50枚汽油彈，引燃兩輛汽車，現場也不時傳出槍響。

29歲女記者麥奇（Lyra McKee）當時正站在一輛警車旁，現場傳出兩發槍響。目擊者影片顯示，旁觀者一開始不以為意，直到有人高聲呼救，他們才趕緊圍到倒在地上的麥奇身邊查看。麥奇中彈前才在推特發了一張照片，寫著「德利今晚，完全狂亂」。

助理警察局長漢米爾頓表示，當晚有1名槍手向住宅區內的警察開槍，流彈打中麥奇，經送院搶救後不治。他說，警方相信此案涉及恐怖主義行為，指武裝組織「新愛爾蘭共和軍」（New IRA）極可能涉案。

麥奇為新聞網站Mediagazer服務，被視為調查記者中的明日之星，2006年被英國《天空新聞台》封為年度傑出年輕記者。全國記者聯盟在一份聲明中說，「她的死亡對新聞業來說是一重大損失」。

女記者麥奇在採訪北愛18日晚間暴動時發出的推文，寫著「德利今晚，完全狂亂」，不久...
女記者麥奇在採訪北愛18日晚間暴動時發出的推文，寫著「德利今晚，完全狂亂」，不久後她就遭人開槍擊中、送醫不治，年僅29歲。Twiiter/@LyraMcKee
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英國北愛爾蘭第二大城德利（Derry）18日晚間發生暴動，29歲女記者麥奇（Ly...
英國北愛爾蘭第二大城德利（Derry）18日晚間發生暴動，29歲女記者麥奇（Lyra McKee）在警車旁遭人開槍擊中、送醫不治，事件震驚當地新聞圈。路透
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