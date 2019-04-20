影／採訪北愛暴動 女記者中彈身亡畫面曝光

2019-04-20 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



英國北愛爾蘭第二大城德利（Derry）18日晚間發生暴動，有暴徒向警員投擲汽油彈等物品，還有人向警方開槍，造成一名女記者遭流彈擊中，送醫後不治，事件震驚英國新聞界。事發現場的影片如今曝光。

事發的德利市克里根（Creggan）住宅區當天才遭警方突襲搜索，意圖阻止武裝組織預謀在周末發動攻擊，這場暴動疑似是該區的愛爾蘭民族主義者回應警方的行動。《路透》報導，暴力分子至少向警方投擲50枚汽油彈，引燃兩輛汽車，現場也不時傳出槍響。

29歲女記者麥奇（Lyra McKee）當時正站在一輛警車旁，現場傳出兩發槍響。目擊者影片顯示，旁觀者一開始不以為意，直到有人高聲呼救，他們才趕緊圍到倒在地上的麥奇身邊查看。麥奇中彈前才在推特發了一張照片，寫著「德利今晚，完全狂亂」。

助理警察局長漢米爾頓表示，當晚有1名槍手向住宅區內的警察開槍，流彈打中麥奇，經送院搶救後不治。他說，警方相信此案涉及恐怖主義行為，指武裝組織「新愛爾蘭共和軍」（New IRA）極可能涉案。