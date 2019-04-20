美簽十年濫用拒簽率成長 大陸旅行團全團被拒

2019-04-20 13:41 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯報導



十年旅遊簽證被濫用成為赴美拒簽增加主因。記者張宏／攝影 分享 facebook

十年旅遊簽證被濫用成為赴美拒簽的主因。5月是中國遊客和學生團來美旅遊的旺季，但是受拒簽率成長的影響，一些學生團的老師被拒簽，還有旅行團全團被拒。旅行社業者很無奈，同時分析高拒簽率主要是中美十年旅遊簽證被濫用的結果。

旅行社業者許承武表示，最近美國各大城市舉辦幾個高科技年會，中國代表有30多人因為被拒簽而無法成行。前兩天還有一個30多人的旅行團被拒簽。不僅團組如此，個人簽證也頻頻被拒，有一個單親媽媽來美國看孩子也被拒簽。過去拒簽的理由是有移民傾向，現在連理由都不說了。拒簽率增加，導致旅行團一些遊客不想送簽，避免被拒簽留下污點。

旅行社業者Chris表示，最近他有一個80個人的學生團，學生簽證過了，但是老師簽不出來，這個團只能取消。近年被拒簽的案例很多，讓大家從無可奈何到習以為常。

許承武說，其實和大人相比，學生團還是相對比較好簽的，因為學生團多數是13-17歲孩子，簽證問題不大，但是如果老師被拒簽就很無奈了。

什麼原因造成赴美的高拒簽率？業者分析認為，除了中美關係緊張，最大主因是十年旅遊簽證被濫用，許承武表示，當初美國開放十年簽證是覺得中國經濟好了，遊客不會非法滯留美國，開放簽證有利於多次來美國旅遊。但是拿美國和中國的生活標準衡量，一些人還是覺得美國好。那些真正使用十年多次往返的人，不是來美旅遊，而是打工、生孩子、做海淘代購。還有一些人以旅遊為名來美國，然後就非法滯留了。美國政府已認識到十年簽證被濫用，有意修改，但是立法前通過行政方式加強甄別，增加拒簽率。

業者Tony陳表示，旅遊、探親、高科技人才是拒簽率比較高的人群。有些人以為代簽成功率高，其實只要按照要求準備充足的資料，自己送簽和代簽的機率是一樣的。相對來講，北京、上海的領事館比較容易簽，瀋陽相對不易。在眾多送簽理由中，參加畢業典禮、婚禮相對容易些。每年5月畢業季，只要有學校邀請函就能通過。

簽證率下降直接影響到遊客數量。南加旅行社業者林先生表示，現在日子不好過，中國遊客都自己網上買票、訂旅館，唯一需要旅行社的就是用車和司機。不少做入境遊的旅行社，將中國團化整為零併入本地遊的旅行團中，減少成本，僅賺取服務費，致使不少導遊失業改行。

旅行業者表示，近期常發生中國代表團遭拒簽現象。記者張宏／攝影 分享 facebook