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經濟不平等凶手！不到1%的人口握有英格蘭半數土地

2019-04-20 10:05聯合報 記者郭宣含╱即時報導

根據5月將出版的新書「誰擁有英格蘭」（暫譯，Who Owns Englans），英格蘭半數土地把持在不到1%人口的手上，包括貴族、王室和富有投資人，這些土地多是繼承而來，而且連綿數代或好幾個世紀。

紐約時報取得該書複本報導，該書作者斯魯伯索爾（Guy Shrubsole）利用資訊自由不斷詢問公立機構蒐整數據，並彙整英國土地註冊署2500萬份產權紀錄，最後確認許多地主。他發現，在約5600萬人居住的英格蘭中，半數國土竟由2萬5000名地主掌握，其中有些是公司。

這些發現顯示英格蘭經濟不平等。英國財富不均程度更勝鄰居德國、法國，但稍微低於美國。好幾百年以來，英國未像多數歐洲國家，體驗過戰亂或改革並剷除貴族握有的房地產

斯魯伯索爾在2016年英國脫歐公投後開始調查英格蘭房地產，他在英國衛報寫道：「如果脫歐代表『奪回我國控制權』，那麼至少我想知道誰擁有國土。」

英國政府公開土地紀錄可追溯自19世紀，但根據土地註冊署，大約15%的國土仍無紀錄，其中多為鄉村農地。根據土地註冊署官網，王室、貴族和教堂握有的許多土從未登記，因為他們從未轉售。

英格蘭房地產價格在歐洲名列前茅，過去30年不斷飆漲。斯魯伯索爾的書中認為，土地權集中在一群人手上，使得土地變得稀有而漲價。他希望這份研究有助英格蘭討論土地改革，土地議題牽涉英國住房危機、經濟不平等、氣候變遷和農地密集使用。

倫敦大學學院研究人員萊恩-柯林斯（Josh Ryan-Collins）指出，英國經濟挑戰與社會不公在於過去30、40年來地主靠地租不勞而獲，租金成長比薪資和經濟還快；就連農地也成為投機目標，推高地價並地主地租收入。

斯魯伯索爾表示，若政府好好進行土地改革，英國可慢慢終結住房危機、恢復自然面貌並使社會更加平等。

英國新書「誰擁有英格蘭」指出，英格蘭半數土地把持在不到1%人口的手上，這些土地多...
英國新書「誰擁有英格蘭」指出，英格蘭半數土地把持在不到1%人口的手上，這些土地多經世代傳承而來。歐新社
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