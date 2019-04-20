每周操70小時！英教師工作量超負荷 五分之二準備離職

2019-04-20 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國最大的教師工會所做的民調顯示，龐大的工作壓力和過度的責任制，使近五分之一（18%）的教師打算未來兩年內辭職；計畫五年內離職的教職員多達五分之二。

英國衛報報導，全國教育聯盟（NEU）在一項調查中發現，儘管政府努力化解問題，但參與調查的教職員中，有40%預計2024年時自己將不再留在教育業工作。

根據對8600名學校職員的調查，超過四分之一（26%）只有兩到五年經驗的老師打算在未來五年內離開教育業；經驗不到兩年的老師也有15%計畫在五年內出走。

當被問及離職原因時，受訪者主要歸咎於工作量（62%）和責任制度（40%），並抱怨英國教育標準局（Ofsted）訪查和學校表現評量帶來的龐大壓力。

根據調查，大多數（56%）教師表示，他們的工作與生活平衡在過去一年裡惡化。一名老師說：「多年來每周工作70個小時，代表我的健康和家庭都受到影響，我要在工作毀掉我之前離開。」另一名老師則說：「我不再擁有自己的私生活。」

肯維島數學老師艾莫尼（Henry Emoni）說，六年前他的教師培訓課程中共有30人，當中只剩四人仍在英國教書，其他轉行或到杜拜、阿拉伯聯合大公國教書。「我每天都想辭職不幹，我想跟更有經驗的老師學習，但身邊都沒人了」。

教育部長海因茲（Damian Hinds）今年1月宣布設法減輕及分擔教師工作量的計畫，以防有經驗的教職員出走。

全國教育聯盟秘書長寇特尼（Kevin Courtney）指責政府在解決教師工作量的問題上只是「瞎混」。他表示，只要過度強調辦學表現的教育制度仍然存在，校方將繼續處在恐懼、被過度監管和缺乏信任的環境中。