美副助卿米德偉 讚台灣保護智財權獲進展

2019-04-20 04:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院經濟與商業事務局貿易政策談判副助理國務卿米德偉19日指出，美中貿易談判持續進行，並取得實質進展，但還有許多工作要做，其中一項重要領域為後續執行，目前在討論中。

此外，米德偉（David Meale）表示，台灣在保護智慧財產權方面取得顯著進展，美方視台灣為貿易與投資夥伴。

米德偉不久前訪台，拜會相關政府部門，並出席台北美國商會舉行的謝年飯晚宴並致詞；台灣總統蔡英文日前接見米德偉時指出，盼洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）。

米德偉19日出席華府外籍記者中心舉行關於保護智慧財產權的記者會，記者詢問米德偉，是否與台灣政府談論到保護智財權與其它貿易問題，以及美方是否會考慮與台灣洽簽雙邊貿易協定。

米德偉回應，多年來美台就保護智財權方面進行交流，而台灣取得非常顯著的進展；他訪台時參與了一些活動，並會晤政府官員，雙方討論了台灣推進保護智財權的正向氛圍。

米德偉指出，台灣一直是創新的中心，台灣民營部門在各種新興技術領域，一直是美國民營部門的重要合作夥伴；米德偉並說，考量到保護智財權比過去更為重要，這讓美方將台灣區分為貿易與投資夥伴。

不過，米德偉並未回答美方是否考慮與台灣洽簽雙邊貿易協定的問題。