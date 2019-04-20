親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美副助卿米德偉 讚台灣保護智財權獲進展

2019-04-20 04:32聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院經濟與商業事務局貿易政策談判副助理國務卿米德偉19日指出，美中貿易談判持續進行，並取得實質進展，但還有許多工作要做，其中一項重要領域為後續執行，目前在討論中。

此外，米德偉（David Meale）表示，台灣在保護智慧財產權方面取得顯著進展，美方視台灣為貿易與投資夥伴。

米德偉不久前訪台，拜會相關政府部門，並出席台北美國商會舉行的謝年飯晚宴並致詞；台灣總統蔡英文日前接見米德偉時指出，盼洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）。

米德偉19日出席華府外籍記者中心舉行關於保護智慧財產權的記者會，記者詢問米德偉，是否與台灣政府談論到保護智財權與其它貿易問題，以及美方是否會考慮與台灣洽簽雙邊貿易協定。

米德偉回應，多年來美台就保護智財權方面進行交流，而台灣取得非常顯著的進展；他訪台時參與了一些活動，並會晤政府官員，雙方討論了台灣推進保護智財權的正向氛圍。

米德偉指出，台灣一直是創新的中心，台灣民營部門在各種新興技術領域，一直是美國民營部門的重要合作夥伴；米德偉並說，考量到保護智財權比過去更為重要，這讓美方將台灣區分為貿易與投資夥伴。

不過，米德偉並未回答美方是否考慮與台灣洽簽雙邊貿易協定的問題。

至於美中貿易談判，米德偉表示，談判持續進行中，美方的一項重點是保護智慧財產權，以及相關領域，例如中方施壓外國企業分享技術等問題。

美國國務院經濟與商業事務局貿易政策談判副助理國務卿米德偉。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院經濟與商業事務局貿易政策談判副助理國務卿米德偉。華盛頓記者張加／攝影
分享

國務院
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

美國務卿龐培歐重申 釣魚台適用美日安保

2019-04-20 03:35

美日2+2共識 太空、網路攻擊適用美日安保第五條

2019-04-20 00:30

北愛記者街頭遭槍殺 警方以恐攻偵辦

2019-04-19 21:42

鷹派波頓：川普向金正恩發送祝賀金日成冥誕信息

2019-04-19 21:04

通俄門報告／穆勒結論「沒勾結」 川普爽po「遊戲結束」

2019-04-19 14:40

封鎖烏克蘭！俄國的選前恐嚇，禁運煤炭與石油

2019-04-19 12:50

德仁即位天皇後 首位會見的國賓將是他

2019-04-19 11:24

華府關注日韓關係 要求南韓改善

2019-04-19 09:05

北海道石炭博物館夜裡大火 已延燒超過8小時

2019-04-19 09:02

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

法富豪搶捐錢重建聖母院…真相太可惡 讓民眾氣炸

2019-04-19 10:00

潑水節上傳性感露點照 遭警方逮捕「她」喊冤

2019-04-19 15:31

懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45

東京重大車禍釀2死8傷 87歲駕駛說「油門卡住了」

2019-04-19 23:21

阿根廷挖出2.2億年「恐龍墓地」近10種恐龍為尋水而死

2019-04-19 19:15

從還我清白到鬼話連篇 川普又翻臉了

2019-04-19 22:28

影／澳洲野犬襲人 趁夜潛入露營車叼走熟睡男嬰

2019-04-19 16:50

從109辣妹變韓妞 日本女人這張臉到底怎麼追流行？

2019-04-19 11:00

佛光山致函教宗 願助重建巴黎聖母院

2019-04-19 08:20

非洲發現20.46克拉藍鑽石 專家：千載難逢的發現

2019-04-19 21:21

英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35

奇蹟似生還 巴黎聖母院20萬隻蜜蜂無恙

2019-04-19 17:35

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

WTO裁決：中國限制美國部分穀物進口的關稅配額制不公

2019-04-19 10:06

法國青年去年攀爬聖母院 留下火災前難得影像

2019-04-19 22:15

影／穆勒報告揭 白宮發言人樂當「假新聞製造機」

2019-04-19 12:04

嘴巴都裝不下！嬰兒罹患罕見「巨舌症」 舌頭比一般人大二倍

2019-04-19 18:05

愛滋病能救人？ HIV病毒令「氣泡男孩」獲得新生

2019-04-19 14:57

情侶受困荒野險成鱷魚點心 畫下「HELP」求救化險為夷

2019-04-19 14:57

德仁即位天皇後 首位會見的國賓將是他

2019-04-19 11:24

星國承認國外醫學院文憑 台灣僅台大上榜

2019-04-19 17:33

北海道石炭博物館夜裡大火 已延燒超過8小時

2019-04-19 09:02

想要名留千史！少年盪了33小時的鞦韆 刷新世界紀錄

2019-04-19 17:48

曾稱遊民「懶惰」 23歲富翁體驗3日：寧坐牢也不願當遊民

2019-04-19 20:10

聖母院加上現代尖塔 保守派極力反對馬克宏提議

2019-04-19 18:48

研究單位推估 日本2040年將成高齡獨居大國

2019-04-19 18:46

調查聖母院遇火劫原因 法警初步判斷為電線短路

2019-04-19 11:32

捐鉅款重建聖母院 巴西女富豪厚此薄彼惹議

2019-04-19 08:05

美移民政策緊縮 紐約人口逾10年來首度減少

2019-04-19 07:37

暗批老大哥？亞馬遜華郵加料有聲版穆勒報告訂價有玄機

2019-04-19 17:13

美威州擬重談投資 鴻海續承諾持開放態度

2019-04-19 10:20

有免費版本不讀？穆勒報告實體書大暢銷

2019-04-19 09:19

紐時質疑：若無通俄、妨礙司法 為何謊言滿天飛

2019-04-19 18:50

華裔帶花旗參回中國 入境遭查禁

2019-04-19 12:29

美銀降鴻海股票評級 目標價調低到83元

2019-04-19 14:22

全球最迷你男嬰將出院 出生僅258公克

2019-04-19 11:27

民主黨認川普妨礙司法證據明確 準備連署啟動彈劾

2019-04-19 17:57

北愛記者街頭遭槍殺 警方以恐攻偵辦

2019-04-19 21:42

4萬2000年前小馬遺骸有液態血 科學家嘗試複製

2019-04-19 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top