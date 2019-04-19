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通俄門報告／穆勒結論「沒勾結」 川普爽po「遊戲結束」

2019-04-19 14:40聯合晚報 華盛頓記者張加／18日電

特別檢察官穆勒調查報告公布，未認定美國總統川普通俄，但也未證明川普無罪。 路透
特別檢察官穆勒調查報告公布，未認定美國總統川普通俄，但也未證明川普無罪。 路透
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穆勒未能判定川普沒妨礙司法公正

美國司法部長18日公布特別檢察官穆勒（Robert Mueller）關於俄羅斯干預2016年美國總統選舉調查報告刪節版，雖然未有證據顯示川普團隊與俄羅斯方面非法行為勾結，但穆勒也未能判定總統川普沒有妨礙司法公正。

穆勒任特別檢察官 川普曾稱「完蛋了」

根據448頁的報告，川普得知任命穆勒為特別檢察官時，直說「天啊，這太可怕了，這將是我總統任期的終點。我完蛋了。」川普生氣，譴責時任司法部長塞辛斯（Jeff Sessions），並質疑他怎麼能讓這種事發生；川普說司法部長的職位是他最重要的任命，卻讓他失望了。

此外，穆勒提出，關於總統是否能透過行使憲法第二條的職權而妨礙司法公正，其結論是國會有權禁止總統濫用其職權，以維護司法完整性；外界分析，穆勒此舉是呼籲國會接手，追究川普是否妨礙司法公正。

這分刪節版報告主要刪去大陪審團材料，以及可能影響還在進行的其他調查的資料等；聯邦眾議院司法委員會民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）18日表示，他將發出傳票，要求司法部長巴維理交出完整穆勒調查報告，並要求穆勒前往司委會作證。預計大陪審團材料，將成為未來穆勒報告之戰的關鍵內容。

巴維理在發布調查報告前舉行記者會，指基於穆勒的調查報告，俄羅斯政府支持干預2016年美國總統選舉的非法行為，但沒有發現川普的競選團隊與俄國方面勾結。

川普隨後透過推特指出，沒有勾結，沒有妨礙司法，並以斗大的字寫著「GAME OVER（遊戲結束）」；川普並在一場活動表示，「我有美好的一天，叫做沒有勾結，沒有妨礙司法。」

然而穆勒調查報告卻指出，「如果我們對總統顯然沒有妨礙司法公正的事實徹底調查後仍有信心，我們便會如此陳述。基於事實與適用的法律標準，我們無法做出如此判斷。」報告寫道，因此雖然報告並未斷定總統犯罪，也不能證明他無罪。

川普俄羅斯塞辛斯檢察官民主黨
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