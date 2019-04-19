華府關注日韓關係 要求南韓改善

2019-04-19 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



南韓總統文在寅表示，願意在任何地點與北韓領導人金正恩舉行第4次南北韓高峰會。歐新社 分享 facebook

日韓關係持續惡化已經引起華府關切。南韓中央日報報導，南韓總統文在寅11日訪美時，川普曾對此表達關切，希望日韓改善關係。

報導指出，據消息靈通的外交人士，美國政府最近積極重申美韓同盟在內美日韓的三方合作，川普在與文在寅會談中，也提到了改善日韓關係的想法。但僅是碰觸了一下，兩人會談聚焦在北韓問題。

有分析指出，川普表達對日韓關係的關切，是因為美國政府內看到問題的敏感性。白宮在美韓峰會後對媒體發表的訊息指出，美韓同盟不只是為朝鮮半島，也是整個東北亞和平與安保的軸心。消息人士將此解釋為白宮透過迂迴的表達方式，強調美日韓合作的重要性。

別的消息管道也指出，美國政府與國會都公開強調美日韓同盟的重要性，美國對不斷惡化的日韓關係十分憂慮。美國上議院朝野聯手在16日通過一項決議文，強調美日韓三國合作應對北韓問題的重要性。本月初，美國駐韓、駐中、駐日大使們與國務院主要幹部拜會了日本政府重要人士，關切惡化的日韓關係。

中央日報分析，川普預定在5月底、6月下旬兩度訪問日本，五月出訪將獲日本國賓待遇禮遇，並拜會將在5月1日即位的新日皇德仁，雖然白宮還沒有正式宣布出訪計畫，但已八九不離十。反之，川普近期是否訪韓卻還是個未知數。近期更傳出，只要中日貿易戰緩和，川普藉訪日之機可能順道訪問中國大陸。如果川普訪日、中卻沒有前往南韓，將削弱南韓牽制北韓的角色。更不用說川普沒有訪問南韓，本身就是對南韓釋出訊息。

但中央日報也提到，如果川普總統訪問南韓，可為膠著的南北韓關係、美朝關係創造迴旋空間。