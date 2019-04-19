「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）18日發布關於俄羅斯干預2016年美國總統選舉調查報告刪節版，雖然未有證據顯示川普團隊與俄羅斯方面非法行為勾結，但穆勒也未能判定總統川普沒有妨礙司法公正。

穆勒並提出，關於總統是否能透過行使憲法第二條的職權而妨礙司法公正，其結論是國會有權禁止總統濫用其職權，以維護行政當局的誠信公正；外界分析，穆勒此舉是呼籲國會接手，追究川普是否妨礙司法公正。

司法部長巴維理在發布調查報告前舉行記者會，指基於穆勒的調查報告，俄羅斯政府支持干預2016年美國總統選舉的非法行為，但沒有發現美國總統川普的競選團隊與俄國斯方面勾結。

巴維理並表示，對於穆勒在判斷是否妨礙司法公正時使用的部分法律理論，他與副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）持不同意見，僅管他們不認為調查中涉及川普的一些事件，已在法律層面達到妨礙司法公正的程度，但接受穆勒的法律框架。

司法部記者會後，川普隨即推文指出，沒有共謀，沒有妨礙司法，並以斗大的字寫著「GAME OVER（遊戲結束）」。

然而稍後公布的穆勒調查報告卻指出，「如果我們對總統顯然沒有妨礙司法公正的事實徹底調查後仍有信心，我們便會如此陳述。基於事實與適用的法律標準，我們無法做出如此判斷。」報告寫道，因此雖然報告並未斷定總統犯罪，也不能證明他無罪。