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佐科威將勝選印尼總統 經濟是連任後最大挑戰

2019-04-18 22:15經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

根據初步開票結果，印尼總統佐科威可望在18日的選舉中獲勝，支持他的執政黨民主奮鬥黨也將拿下大多數國會席次。佐科威連任後的最大挑戰是能否記取前一個任期的教訓，展現施政魄力，並且大刀闊斧改革這個東南亞最大經濟體，以提振經濟、活絡外資與勞動市場。

非官方計票結果顯示，佐科威以54%至56%得票率，領先勁敵普拉伯沃，可望續任總統五年，加上所屬的執政黨派民主奮鬥黨（PDIP）也取得國會多數席位，將使他更有本錢施展抱負。 

自佐科威2014年上任以來，印度年經濟成長率平均為5%，遠低於他就任時承諾的7%。彭博報導，印尼前貿易部長馮慧蘭指出，印尼屢未達標的主因之一是未能在吸引外資投資製造業與服務業，印尼偏袒當地人的勞工法，導致企業難以吸引外籍人才以提升價值鏈。

印尼電子報Reformasi Weekly發行人暨分析師歐洛克表示，去年新興市場貶值風暴重創印尼盾貶至20年新低，導致印尼無法阻止投資枯竭以及改革能源業，使得經常帳逆差接近國內生產毛額（GDP）的3%。他說：「佐科威第二任期將顛簸難行，各種經濟力量正壓迫他專注於改革，但無法保證他能順利實施，因為他偏好謹慎行事。」

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