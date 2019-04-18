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印度大選全球矚目 為一票走300英哩

2019-04-18 21:19台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印度迎來世界上最大選舉的第二階段，但即便該國為了達到民主而盡力規劃大選，各地仍傳出不少負面案情。此次印度大選將有多達9億的登記選民，《華郵》報導出，有團隊往偏遠地區行300英哩，就為了讓一名登記選民參與投票；但第二階段開跑的同時，各大地區仍有賄選、武裝份子涉入等負面新聞。

7階段投票

根據《英國廣播公司》報導，本次印度選委會對大選甚為重視，從選委會「備戰」一年的規劃、共動用了超過千萬位工作人員就能看出來；為了讓高達9億的登記選民從事民主參與，選委會將大選拉長超過1個月，從本月11日開始到下個月19日結束，期間依照各地區文化、作息而分成7個階段投票，預計於5月23日進行開票。

選委會更為了刺激投票率（上一屆僅66%），為提供選民更便利的服務，他們聲稱，每位選民距離最近的投票站必然不會超過1.2英哩（約是2公里），也因此選委會花費大量人力與物力，廣設超過100萬個投票站，常得長途跋涉到偏遠地區。

走300英哩就為了一票

《華盛頓郵報》就指出，一個選委會團隊花費4天，走了多達300英哩的路程，就是為了提供1名選民服務。該團隊的目的地是靠近中國邊境的山區小村莊，其中需要冒著穿越鱷魚沼澤、有著兇猛獅子的叢林等地，更需要背著氧氣瓶徒步跨越高山（喜馬拉雅山脈部分區域），可說是任務艱鉅。

但團隊人員卻很興奮說：「只要那位選民真的有出現，本站就是100%的投票率，也不負我們長途跋涉，這是一翻兩瞪眼的事！」最終那位選民塔陽真的如期前來投票，這位42歲的婦女表示，參與投票是希望能尋求偏遠地區的發展，印度目前多數的偏遠地區都是未開發，期盼能增加就業機會。

據《印度現金流新聞》報導，印度18日迎來的第二階段大選一如預期的火爆，被傳出不少負面消息。維洛爾選區就被查出有候選人囤積約5000萬新台幣的賄選金，最終被逮個正著，而印控喀什米爾主要城市斯利那加恰好也在本階段登場，該地因為3月份的衝突而情勢敏感，更是武裝份子活動頻繁的區域，官方為此部署了數萬名維安人員。總計本階段開跑僅一天，就傳出305件違反投票的案件。

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投票率選委會印度
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