川金二會後首度試射 北韓立場強硬

2019-04-18 19:25 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



川金二會未達成協議後，北韓官方首度宣稱完成新式武器的試射，此舉也被解讀是對談判破局的挑釁與威嚇。據《韓國中央通訊社》報導，北韓領導人金正恩親自督軍的試射已完成，這將是他在去年示好過程後，首度展示有威嚇力、還有核反應的武器。雖然專家分析，這項武器應該是短程、對美國威脅有限，卻是金正恩刻意釋出的強硬訊息。

根據《英國廣播公司》報導，北韓與美國領導人在川金二會破局後，就沒有顯著的談判進展，雖然談判過程雙方都有共識「關係比之前升溫」，但仍然未達兩國人民的預期。主要是川普未能讓金正恩落實無核化，就是國際間高喊破局聲浪的原因，而金正恩一方也承受不小國內人民的壓力，他們盼望金正恩的越南行是能破除經濟制裁的僵局。

雖然美國國安顧問波頓很具信心說過，川金二會不全然是破局，仍有三會的可能性，但事實上雙方在近期就只有言語間的相互回應，並未有實質性進展。

這也就不意外北韓會選擇在18日高調發出聲明，據《紐約時報》報導，北韓聲稱，在金正恩的督軍之下，該國成功試射了一種帶有強大彈頭的戰術制導武器。雖然專家引述報告分析，這應該是一種短程武器，對美國本土未有直接威脅，但衛星圖像卻顯示，日前北韓試射場有核反應，再加上該國聲稱「這種武器也能裝上遠程導彈」，讓專家也不太敢把話說死。

《紐時》專家引述北韓分析師之語表示，這應該是一項針對美國與南韓進行軍事演習後的回擊，順便能帶著挑釁訊息給美國，表明北韓的強勢立場，讓雙方領導人再找機會坐上談判桌，完成雙方河內之行未完成的任務。

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