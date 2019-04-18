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印尼大選熱戰 佐科威政黨支持破20％

2019-04-18 17:35台灣醒報 記者施養正╱台北報導

印尼現任總統佐科威所屬的鬥爭民主黨，在國會選舉奪下超過20%選票，是20年來最佳成績。據外媒18日報導，在國會中支持佐科威的9個政黨一舉奪下超過6成席次，且據當地民調快算結果，佐科威本人的得票率約54%，在大選過程中始終領先退役軍官普拉博沃7至11個百分點。

20年來最佳得票率

馬來西亞《東方報》指出，據印尼當地各民調系統18日統計，印尼現任總統佐科威所屬的鬥爭民主黨，在17日開始的總統及各級議會大選中，得票率突破20%，這是該黨自1999年來，首次在大選中取得如此佳績。

民調結果也顯示，普拉博沃代表的大印尼運動黨得票率約12.8%，與去年的11..8%相距不遠，因此有選舉分析師認為，這次國會的選舉結果，應與去年的政黨得票結構大致相同，唯支持佐科威的9個政黨在國會中奪下6成席次，若佐科威順利連任，未來在執政上不會受太多阻撓。

經濟政策得以延續

新加坡《聯合早報》則指出，總統大選方面，據當地7家私營的民調機構，統計近95%的選票後發現，佐科威的得票率約在54%左右，比普拉博沃高出7.1至11.6個百分點，領先的幅度比2014年大選的6.3%進步甚多。

報導指出，據印尼選委會公布的選務期程，在17日投票結束後，選委會將於4月25日至5月22日陸續公布計票結果，候選人則可自5月23日起至6月15日提出異議。目前民調顯示佐科威將獲勝，有印尼經濟分析師指出，這得以讓國內的經濟政策穩定延續，而大選過後，這個市場總值達1兆美元的經濟體，有望在股市、貨幣，乃至債券市場上進一步成長。

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印尼得票率民調
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