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北韓點名美國務卿龐培歐 不得再參與核武談判

2019-04-18 15:30聯合報 記者張佑生╱即時報導

北韓點名美國國務卿龐培歐不得再參與北核談判。圖為龐培歐17在國務院說明川普政府的...
北韓點名美國國務卿龐培歐不得再參與北核談判。圖為龐培歐17在國務院說明川普政府的古巴政策。
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北韓官媒朝中社（KCNA）18日報導，北韓要求美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）不得再參與北核問題談判，要求美方改派「更謹慎且成熟」的談判代表。報導另引述北韓外交部資深官員的話說，假如美國不揚棄迫使北韓發展核武的「根本原因」，則「無人可以預測」韓半島的局勢，但報導沒有進一步說明何謂根本原因。

北韓龐培歐外交部
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