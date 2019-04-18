影／河內峰會後 北韓首試射新武器 金正恩：意義重大

2019-04-18 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



北韓官媒朝中社18日報導，國家領導人金正恩「觀摩與指導新型戰術導引武器的試射」。這是金正恩與美國總統川普在越南舉行的峰會後，北韓首度進行武器測試。

朝中社未提供型號與射程等相關細節，僅聲稱「採用各種射擊方式」，「對不同目標」進行試射，「完美地驗證特殊飛行導引方式」與「可搭載威力強大的」彈頭等新型戰術導引武器的全部設計目標。

登上觀察所瞭解與指導試射的金正恩說，此一武器開發完成，對加強北韓人民軍戰鬥力具有重大的意義。

專家根據朝中社報導進行分析，認為此一新型戰術導引武器是可從陸海空發射的短程武器，通常用於戰場，射程不長，並非足以威脅美國的飛彈。

美國國防部官員表示，美軍北方司令部與戰略司令部均未偵測到飛彈發射。

金正恩去年曾說過，有鑑於北韓核子能力已經獲得「驗證」，將停止核試與洲際彈道飛彈的試射，卻在去年11月也進行類似的戰術武器測試，當時被視為試圖向美國施壓。有分析認為，17日的新聞透露北韓可能意圖釋放牽制美國的「低強度」信號。

麻省理工政治學副教授納蘭（Vipin Narang）推測，此次試射與金氏作風相符，可能是要提醒美國與南韓，如果美國沒有特別放緩談判立場的話，往後局勢會怎麼發展。從重建東倉里發射場、持續彈道飛彈設施與寧邊核設施活動來看，金正恩想表達「槍已上膛，但還不準備開火…至少不是現在。」