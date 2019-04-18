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影／河內峰會後 北韓首試射新武器 金正恩：意義重大

2019-04-18 13:21聯合報 記者周辰陽╱即時報導

北韓官媒朝中社18日報導，國家領導人金正恩「觀摩與指導新型戰術導引武器的試射」。這是金正恩與美國總統川普在越南舉行的峰會後，北韓首度進行武器測試。

朝中社未提供型號與射程等相關細節，僅聲稱「採用各種射擊方式」，「對不同目標」進行試射，「完美地驗證特殊飛行導引方式」與「可搭載威力強大的」彈頭等新型戰術導引武器的全部設計目標。

登上觀察所瞭解與指導試射的金正恩說，此一武器開發完成，對加強北韓人民軍戰鬥力具有重大的意義。

專家根據朝中社報導進行分析，認為此一新型戰術導引武器是可從陸海空發射的短程武器，通常用於戰場，射程不長，並非足以威脅美國的飛彈。

美國國防部官員表示，美軍北方司令部與戰略司令部均未偵測到飛彈發射。

金正恩去年曾說過，有鑑於北韓核子能力已經獲得「驗證」，將停止核試與洲際彈道飛彈的試射，卻在去年11月也進行類似的戰術武器測試，當時被視為試圖向美國施壓。有分析認為，17日的新聞透露北韓可能意圖釋放牽制美國的「低強度」信號。

麻省理工政治學副教授納蘭（Vipin Narang）推測，此次試射與金氏作風相符，可能是要提醒美國與南韓，如果美國沒有特別放緩談判立場的話，往後局勢會怎麼發展。從重建東倉里發射場、持續彈道飛彈設施與寧邊核設施活動來看，金正恩想表達「槍已上膛，但還不準備開火…至少不是現在。」

越南峰會草草收場後，美朝核子談判就沒有太大進展。金正恩日前表示，美方態度正確他才願舉行川金三會，期限訂在今年底前。美國總統川普之前則反覆指出，「現在沒有試射，什麼都沒有，大家等著瞧，但我看到測試會非常失望」。外媒指出，川普接下來的反應值得密切關注。

南韓民眾透過首爾火車站內的電視螢幕收看新聞報導北韓國家領導人金正恩「觀摩與指導新...
南韓民眾透過首爾火車站內的電視螢幕收看新聞報導北韓國家領導人金正恩「觀摩與指導新型戰術導引武器的試射」。專家認為此一武器是短程武器，通常用於戰場，並非足以威脅美國的飛彈。美聯
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金正恩彈道飛彈北韓
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