希臘決議討二戰舊帳 向德國索賠3000億歐元

2019-04-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



德國總理梅克爾（左）今年1月出訪雅典，與希臘總理齊普拉斯會面。路透 分享 facebook 希臘國會17日通過決議，要求德國賠償二戰期間入侵希臘的損失，柏林方面認為，此議題早已解決。

希臘國會2016年一份報告認為，德國應為當年破壞與暴行賠償希臘至少2920億歐元，德國另外在一戰欠92億歐元。但17日的決議並未提到數字。

國會議長弗提斯（Nikos Voutsis）日前向記者表示，「這些要求隨時有效，它們從未被希臘擱置一旁」。

經跨黨派支持下，國會17日決議，要求希臘總理齊普拉斯政府「採取一切必要的外交和法律措施，聲索和完全滿足希臘因兩次世界大戰而主張的要求」。

齊普拉斯在表決前發表談話，稱提出要求是「一項歷史上和道義上的責任，也是紀念過往英雄的重任……尤其是目前歐洲遭受極右派、民族主義和種族主義威脅的時候」。

齊普拉斯說，希臘現在已經脫離德國為主要債權人的紓困計畫，因此不能指責希臘試圖透過賠償要求，來抵銷龐大債務。

他表示，希臘將尋求歐洲和國際法的支持，「我們將等待德國政府的回應，但無論回應為何，這次我們不能讓這個議題陷入休眠狀態......這次我們會堅持下去」。

但德國已一再拒絕希臘索償，表示早已和希臘達成協議。德國政府發言人希伯特（Steffen Seibert）重申，德國在此議題上的立場沒有改變。

他說，「我們知道德國在納粹時期對希臘造成的痛苦程度，我們從中汲取的教訓，會盡一切努力讓德國和希臘間保持良好關係，如同朋友和夥伴，以便兩方互相支持並造福彼此」。