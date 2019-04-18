巴基斯坦關押記者 新聞自由蒙塵

2019-04-18 11:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



巴國不肯釋放記者，遭質疑一言堂！巴國法院宣布將繼續關押一名遭控進行網路恐怖主義的記者吉哈尼，因為他「誹謗政府」，報導許多巴基斯坦政府亂抓人的新聞。國際無國界記者抨擊，巴基斯坦政府對境內記者的高壓統治限制新聞自由，卻對人民噤聲。

根據《國際新聞網》報導，吉哈尼被巴國政府控告誹謗政府，隨即便以「網路恐怖主義罪」遭到政府起訴，這是巴基斯坦議會於2016年通過的法律，人權團體宣稱巴國利用這項法令，限制人民批評國家動用警察或軍人隨意抓捕民眾。

「我們希望巴國當局儘快釋放吉哈尼，他不能因批判政府就被關起來。」無國界記者亞太區主席貝斯達德表示，近年來巴國政府對於言論的掌控趨緊，除了法令外，也積極用軍隊、監控等手段限制人民表達意見，只要對政府不利的言論，都可能被扣上「恐怖主義」的帽子。

「政府自己有一套判斷誰該被抓或不抓的標準。」《半島電視台》也報導，數位權團體Bolo Bhi的發起人阿茲表示，這種法律只是讓政府有權隨時想抓人而抓，根本沒有辦法管制假新聞或是資安問題。而巴基斯坦著名的英文報也批評，巴國政府現在就再重演美國麥卡錫主義，以國家安全或維護主權的名義讓人「被消失」，十分獨裁。

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