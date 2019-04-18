影／遊覽車翻覆撞民宅 葡國馬德拉島車禍釀29死

2019-04-18 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



葡萄牙位於非洲西岸外海的領土馬德拉島（Madeira）17日發生遊覽車翻覆的重大事故，造成至少29人死亡，另有27人受傷，死者據報多為德國觀光客。

事故發生在當地下午6時30分，地點鄰近馬德拉島海岸城鎮卡尼科（Canico），車上載有55名乘客，司機與導遊各1人。從空拍影像可以看出，被消防隊員團團包圍的遊覽車似乎撞上下坡處的一間民宅。

「我找不出話形容這起事件。」鎮長索薩（ Filipe Sousa）告訴SIC TV：「我無法面對那些人的痛苦。」

索薩表示，遊覽車上的觀光客都是德國人，但部分當地居民可能也有死傷。死者包含11名男性與17名女性。

根據葡國官方《路沙新聞社》（Lusa）在內的媒體報導，當時遊覽車正行經一處彎道，在路口失去控制，導致遊覽車衝出道路後沿著陡峭的山坡滾下。

救難單位獲報後共出動19輛救護車，首府里斯本也派出醫療團隊馳援。

《路沙新聞社》表示，事故現場已拉起封鎖線，傷者均被送往馬德拉島首府的醫院，有關單位已展開調查起因，葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）正搭機趕往當地，總理柯斯塔（Antonio Costa）已向德國總理梅克爾致哀。