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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

東京電力將引進藍領外勞 投入福島核一廠廢爐作業

2019-04-18 10:24聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本政府4月1日起推出「特定技能外國人」新就業簽證，開放引進藍領外勞。東京電力公司擬申請藍領外勞的名額，投入福島第一核電廠廢爐作業；核島第一核電廠在311東日本大地震時發生氫爆事故。

朝日新聞報導，東電已經在3月28日會議上，將此一決定通知承包商，會中有數十家廠商與會，廢爐作業主要屬於「建築」領域。東電在會議中說明，在輻射控制區域作業需要佩戴放射線測量計，並接受特殊教育；招聘的外籍勞工須對輻射量有正確理解，具相當日文能力，能理解主管和同事所下達的工作安全指示。

除福島核一廠的廢爐作業，東電力爭重啟新潟縣柏崎刈羽核電廠，也計畫引進藍領外勞。

據報導，東電也曾希望申請技能實習生，但法務省認為福島核一廠內作業全部都是廢爐相關作業，正常狀況下，其他國家不會有相同情況，不符合技能實習生制度「國際貢獻」的意義，沒有准許。但東電以特定技能外國人制度向法務省詢問的結果，得到正面答覆。只要外籍勞工與日本國籍員工工作沒有區隔，可以提出申請。

報導指出，由於日本建築業整體勞動力短缺，加上核電廠特殊環境，只要接受一定程度的輻射量曝曬，便不能繼續工作，需要更多人力。

特定技能外國人制度開放14個領域招募外籍藍領勞工，包括：長照、大樓清掃、素行材產業、產業機械製造業、電子產業、建築業、造船業、汽車產業、航空業、旅館業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。

東京電力公司擬申請藍領外勞的名額，投入福島第一核電廠廢爐作業；核島第一核電廠在3...
東京電力公司擬申請藍領外勞的名額，投入福島第一核電廠廢爐作業；核島第一核電廠在311東日本大地震時發生氫爆事故。美聯社
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