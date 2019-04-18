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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

對抗中俄威脅 美日2+2會議擬討論加強防禦新型飛彈

2019-04-18 09:51聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日美19日將於華府舉行外交防長會談（2+2），會中擬探討加強針對新型飛彈防禦，並可能寫入會後發表的聯合文件中。此舉意在對抗中國大陸和俄羅斯推動的高超音速飛彈等新型武器開發的威脅。

共同社報導，高超音速飛彈能以5至10馬赫（1馬赫為一倍音速，馬赫大於5則稱為超高音速）速度飛行，被認為可突破自衛隊和美軍現行的防禦網。日美都有共識，構築攔截體制為緊要課題。

美日計畫共同開發搭載在美國海軍神盾艦上的新型雷達，提高對抗能力。日本政府也將加速引進陸基神盾系統及部署美日共同開發的「標準三型」防空飛彈 （SM3 BLOCK 2A）。

美日兩國政府也已經達成共識，將共同研究提升登陸作戰技術，包括自衛隊與美軍擁有的水陸兩棲車的海上高速航行能力、提升搭乘人員安全性的技術等。此一合作是加強防衛合作的一環，因應離島防衛所需。

日本政府去年底制定新防衛計劃大綱時，考慮到高超音速飛彈等同時發射的情況，已寫入提高應對能力的方針。美國印度太平洋司令部司令Davidson3月在國會的聽證會上也表示，為了應對日益升高的巡航飛彈威脅，建構一體化防禦體制，將與日韓和澳大利亞合作。

此外，產經新聞報導，日本防衛大臣岩屋毅17日與菲律賓國防部長Lorenzana會談，日本海上自衛隊最大級護衛艦出雲號將於七月訪問南海要衝、菲律賓Subic港；岩屋表達日本自衛隊有意參加美菲「海上戰士合作（Kamandag）」聯合演習，強化美日菲三國合作，獲得Lorenzana歡迎。日本政府有意透過強化南海活動，牽制中國。

飛彈自衛隊南海
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