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全球最大咖「成吉思汗」迷 正在考驗蒙古民主

2019-04-17 23:40經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

蒙古，13世紀征服者成吉思汗的蹤影隨處可見，不僅首都烏蘭巴托的國際機場以成吉思汗命名，旅館、中央大道、花園、俱樂部以成吉思汗命名，就連釀酒廠的名稱也叫成吉思汗。

蒙古總統巴圖勒嘎在蒙古大草原打造一座成吉思汗騎馬出征雕像，有40公尺高。彭博資訊報導，蒙古所有名叫成吉思汗的事物中，沒有哪個能比這座雕像更能凸顯獨裁意象。

巴圖勒嘎當選總統不到兩年，已有人擔憂他的高人氣與肅貪行動，可能導致巴圖勒嘎享有的權力更接近成吉思汗，葬送了蒙古的民主法治。

在國會支持下，蒙古通過一項賦予巴圖勒嘎極大權力的法案，他可以國安會主席的身份開除法官與法律體系高階成員。國會批准法案後，他旋即開除一名最高法院法官與蒙古最高檢察官。下一位苦主可能是反貪局副局長。

國際透明組織（Transparency International）、國際特赦組織（Amnesty International）等國際機構都認為，蒙古的最新發展可能侵蝕民主價值，原因是權力制衡的力量不足。

不過，對於蒙古歷屆政府未能處理空汙、所得差距擴大等問題，選民怨氣難消。且巴圖勒嘎的硬漢形象，以及打擊貪腐的民粹主義行動，讓他在國內享有高支持率。

有人也擔心在巴圖勒嘎主政下，蒙古會向中國與俄羅斯靠攏。雖然西方民主國家眼中，蒙古是在中俄兩大國夾縫中的民主綠洲，但蒙古高度依賴鄰國採購天然資源，也仰賴鄰國投資。今年3月，中國占蒙古出口的比率就高達86%。

成吉思汗雕像。 路透
成吉思汗雕像。 路透
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